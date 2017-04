Letzte Arbeiten an der neuen Endstation

Der neue Haltepunkt im Badepark Bad Muskau. Im Hintergrund stehen die Gebäude vom ehemaligen Hermannsbad. © Rehle

Sieht doch schon ganz gut aus: In genau zwei Wochen wird die verlängerte Linie der Waldeisenbahn nach Bad Muskau in Betrieb genommen. Noch stehen Baucontainer auf dem Areal vor dem ehemaligen Hermannsbad (im Hintergrund) und noch gilt es Erdhaufen glatt zu rechen. Bis zum 6. Mai, wenn der erste Fahrbetrieb startet, soll das Gros der Restarbeiten erledigt sein. Die offizielle Eröffnung der Strecke mit geladenen Gästen geht schon einen Tag früher über die Bühne. Weitere Veränderungen an dem Gesamtensemble sind bereits im Gange. Gleich in unmittelbarer Nachbarschaft werden die beiden Villen Pückler und Bellevue restauriert. Die Stiftung Fürst-Pückler-Park wird zudem in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen tätigen, um dem Hermannsbad den Anschein des 19. Jahrhunderts, also der Glanzzeit des Kurbetriebs, zurückzugeben. Für die Waldeisenbahn Muskau ist es bereits der zweite Höhepunkt in kurzer Folge. Erst am Osterwochenende war die Neubaustrecke zum Turm am Schweren Berg vor den Toren Weißwassers in Betrieb genommen worden.

zur Startseite