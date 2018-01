Letzte Arbeiten am Polizeirevier Noch in diesem Monat soll die neue Wache an der Taucherstraße in Bautzen fertig sein. Bis zum Einzug dauert es aber noch.

Das neue Polizeirevier an der Taucherstraße ist fast fertig. © Uwe Soeder

Bautzen. Der Einzug der Polizisten in ihre neue Wache verzögert sich. Voraussichtlich im März können die Beamten ihre Sachen ein- und im neuen, barrierefreien Polizeirevier wieder auspacken. Noch befindet sich dieses in der ersten Etage des Hauses an der Bahnhofstraße in Bautzen. Nur über eine steile Treppe gelangen die Bürger in den spartanisch gestalteten Warteraum des Reviers. Nach dem Umbau wird die neue Wache über die Bautzener Taucherstraße für jeden gut erreichbar sein.

Der Umbau der Wache ist schon weit vorangeschritten. „Ende Januar sollen diese Arbeiten fertig sein“, erklärt Norbert Seibt, Niederlassungsleiter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) in Bautzen. Danach müssen nur noch Datenkabel für die Beamten verlegt werden. Der SIB hat bereits das Obergeschoss des Hauses komplett sanieren lassen. Die neuen Büroräume befinden sich in dem Saal, der einst von einer Bautzener Tanzschule genutzt wurde. Dort haben die Beamten jetzt mehr Platz. Zudem steht ihnen moderne Computertechnik zur Verfügung. Für die Erweiterung des Polizeireviers hat der Freistaat insgesamt mehr als 990 000 Euro investiert. (SZ/mho)

