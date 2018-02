Lettin pflegt Döbelner Füße Agate Serzante kommt aus Riga und absolviert ein Praktikum bei Podologin Angelika Pöge, obwohl sie das Metier kennt.

Podologie Angelika Pöge (links)mit Praktikantin Agate Serzante. © André Braun

Döbeln. Eigentlich kennt sich Agate Serzante mit Füßen aus. Seit vier Jahren hat sie in Riga eine eigene Praxis für Maniküre und Pediküre. Doch die 35-Jährige will mehr, will Leuten helfen, die Probleme mit den Füßen haben oder Diabetiker sind. Deshalb entschloss sie sich, ein zweijähriges berufsbegleitendes Studium am Medical College of the Universtity of Latvia zu absolvieren. Sie ist jetzt im zweiten Studienjahr und schreibt an ihrer Diplomarbeit. Seit dem 12. Februar ist sie in Döbeln, um hier ein dreimonatiges Praktikum mit Theorie an der Heimerer-Schule und Praxis zu absolvieren. Seit Montag ist sie in der Podologischen Praxis von Angelika Pöge.

Die Lettin darf aufgrund ihrer Erfahrungen auch schon Patienten behandeln. Angelika Pöge kontrolliert am Ende, ob alles richtig ist und gibt noch Hinweise. Auch mit der Unterhaltung mit den Patienten klappt es sehr gut. Denn Agate Serzante hat vor ihrer Selbstständigkeit als Übersetzerin und Dolmetscherin für deutsche Baufirmen gearbeitet. Doch sie wollte sich etwas Eigenes aufbauen und nicht nur im Büro arbeiten. Nach ihrem Studienabschluss wird sie ihr Angebot um die medizinische Fußpflege erweitern. Sie könne sich vorstellen, mehr für ältere Leute da zu sein oder in einem Seniorenzentrum anzufangen. Doch bis dahin wird sie noch jede Menge Erfahrungen bei Angelika Pöge sammeln. Die gibt ihr auch schon anspruchsvolle Aufgaben wie die Behandlung von Hühneraugen, von Druckstellen oder eingewachsene Fußnägel. Neu für Agate Serzante ist, dass die Füße vor der Behandlung ein Wasserbad bekommen. „Bei uns in Lettland wird alles trocken gemacht. Aber wenn ich zurück bin, werde ich in meiner Praxis die Behandlung mit Wasser einführen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht“, so die Praktikantin. Es werde hier auch mehr mit dem Skalpell gearbeitet. In Lettland sei es auch nicht üblich, dass die Patienten regelmäßig den Podologen aufsuchen. Manche wüssten gar nicht, dass es diese gibt. Und wenn es dann Probleme mit den Füßen gebe, seien sie meist kompliziert, so Agate Serzante. (DA/je)

