Let‘s dance im Stadt Dresden Wenn die Tanzschule Herrmann- Nebl zum Neujahrsball nach Kamenz lädt, sind die Karten schnell vergriffen. Am Sonnabend ist es wieder soweit.

Let‘s dance in Kamenz.Foto: PR © PR

Alle zwei Jahre lädt die Dresdner Tanzschule Herrmann-Nebl zum Neujahrsball nach Kamenz. Am Sonnabend, dem 7. Januar, steigt die 7. Auflage. Im Großen Saal des Hotels „Stadt Dresden“ haben sich dafür etwa 300 Gäste aus Kamenz, Dresden, Pirna, Döbeln und anderen Orten angesagt. Die Karten waren wieder ruckzuck weg.

Dies liegt auch am hohen Niveau der Showdarbietungen. So werden wieder Spitzenkräfte der Tanzschule ihr Können zeigen, so Andreas Küttner & Eva Thurau mit einem Tango Argentino oder Thomas Janke & Claudia Rockstroh mit Boogie/Swing/Lindy Hop. „Let’s dance“ heißt es dann mit dem Stargast des Abends, Deutschlands bestem Salsa-Tänzer, der im Berufsverband sogar verantwortlich ist für die Ausbilder im Latinotanz. Der Kubaner Emile Moise wird mit seiner Partnerin Salsa, Bachata und Merengue vom Feinsten präsentieren. Und am Sonntag gibt er sogar einen Workshop in Kamenz, der freilich schon lange ausgebucht ist. Für die Live-Musik am Samstag sorgt wieder die Tanz- und Galaband „Jazzacuda“ aus Dresden. (SZ)

