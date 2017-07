Lesung zu rechter Gewalt in Bautzen Am 17. August wird im Haus der Sorben das Buch „Unter Sachsen“ vorgestellt. Der Band hatte jüngst für heftige Debatten gesorgt.

Die Lesung findet im Haus der Sorben am Bautzener Postplatz statt. © Uwe Soeder

Mit einer Lesung und einem Gespräch wird am 17. August in Bautzen das Buch „Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen“ vorgestellt. In Beiträgen von mehr als 40 Autoren wird darin über Hintergründe rechtsextremer Gewalt in Sachsen berichtet – darunter auch über die Situation in Bautzen. Das von den Journalisten Heike Kleffner und Matthias Meisner herausgegebene. Buch hat eine heftige Debatte ausgelöst, nachdem eine Diskussion darüber im Anschluss an eine Lesung beim Literaturfest in Meißen untersagt worden war. Veranstalter der Lesung in Bautzen sind die Domowina, das Sorbische Institut, der Ch. Links Verlag und die Stiftung Weiterdenken. Neben den beiden Herausgebern wird unter anderem auch Bautzens OB Alexander Ahrens (SPD) erwartet. (SZ)

Lesung „Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen“, Do., 17. August, 19 Uhr, Haus der Sorben, Postplatz, Bautzen; Eintritt frei

zur Startseite