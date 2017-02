Lesung mit Toni Krahl wird verschoben

Weißwasser. Die für heute in der Stadtbibliothek geplante Lesung von Toni Krahl ist abgesagt. Wie Thorsten Rennhak von der Stadtverwaltung mitteilte, leidet der Sänger der Gruppe City an einem grippalen Infekt, der sich auf seine Stimmbänder legte. Die gekauften Karten behalten jedoch ihre Gültigkeit. Der neue Termin für die Veranstaltung ist der 29. September. Das Datum ist jedoch noch nicht bestätigt. Krahl tourt aktuell mit seiner Band und dem Programm„City - 40 Jahre am Fenster“ durch die Republik. Auftritte sind in Zittau oder Dresden geplant. (SZ/sdt)

