Lesung mit Peter Brunnert Der Autor berichtet in Hermsdorf von seinen Erlebnissen als Bergsteiger – obwohl er dieses Hobby eigentlich absurd findet.

Peter Brunnert © PR

Die Ottendorfer Bibliothek und die Hermsdorfer Schloßpark-Gesellschaft laden im Februar gemeinsam zu einer Lesung in der beheizten Eingangshalle des Schlosses Hermsdorf ein. Als Gast begrüßen sie den Autoren Peter Brunnert, der aus seinem Buch „Fisch sucht Fels“ lesen wird.

Peter Brunnert ist nach Angaben der Veranstalter ein erfolgreicher Schriftsteller, der mit viel Satire seine bergsteigerischen Erlebnisse verarbeitet. Aufmerksamkeit erlangte er bereits durch seine Bücher „Die spinnen, die Sachsen“ und „Klettern ist sächsy“. Das Verrückte: Peter Brunnert lebt und arbeitet in Hildesheim. Also im absoluten Flachland. Klettern geht er trotzdem noch und das, obwohl er es nach eigenen Aussagen absurd und gefährlich findet. Er kann offenbar aber nicht anders.

Die Gäste der Lesung können sich also auf einen Abend mit viel Schmunzeln, aber auch auf Momente zum Nachdenken freuen. Die Lesung findet am Freitag, dem 24. Februar, ab 19 Uhr statt. Bereits ab 18 Uhr gibt es eine gastronomische Betreuung und es wird ein Bücherverkauf stattfinden, bei dem die Bücher von Peter Brunnert erworben werden können. Außerdem steht der Autor vor der Veranstaltung und in der Pause zu Gesprächen und Diskussionen zur Verfügung. Der Eintritt kostet 10 Euro. (ste)

