Lessings musikalische Eignungsprüfung

Hoyerswerda. Für die Aufnahme in eine Musikklasse des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda finden in der ersten Woche nach den Winterferien die musikalischen Eignungsprüfungen statt. Termine dafür sind Mittwoch, 28. Februar, um 16 Uhr und Freitag, 2. März, um 15 Uhr. Interessierte Schüler der Klassenstufe 4 können ihre Eignung zum gemeinsamen Lernen in einer musisch besonders geförderten Klasse nachweisen. Das Spielen bzw. die Bereitschaft zum Erlernen eines Instruments sind ausdrücklich erwünscht, aber auch Grundschüler, die keine instrumentalen Vorkenntnisse besitzen, sind herzlich willkommen. Für Schüler der Klassenstufen 5 und 6 besteht ebenfalls noch die Möglichkeit zur Aufnahme in diese besondere Form der Begabungsförderung. Um eine telefonische Voranmeldung unter der Nummer 03571 6075560 wird gebeten. (red/rgr)

