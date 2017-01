Lessings laden ein Am Sonnabend stellt sich das Gymnasium im Kamenzer Schweitzerhaus allen Interessenten vor. Man kann auch wieder Blut spenden.

Eine Schule im Zeichen der drei Ringe – das Lessinggymnasium. © PR

Gemeinsam– Erfolgreich – Lernen“ – mit diesem an die Anfangsbuchstaben des Namensgebers angelehnten Motto lädt das Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium Kamenz zum Tag der offenen Tür ein. Er findet am Sonnabend, dem 4. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Schulgebäude Macherstraße 146 statt. Der informative Tag wird um 10 Uhr in der modernen Dreifeld-Sporthalle eröffnet. Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde der Bildungsstätte und vor allem die Viertklässler aus den Grundschulen der Stadt Kamenz und Umgebung sind eingeladen, die Lern- und Arbeitsbedingungen sowie die inhaltliche Umsetzung des Leitbildes des Gymnasium kennenzulernen. Die Schulleitung, Lehrer, Schüler, der Elternrat und der Schulförderverein freuen sich auf anregende Gespräche bei Führungen durchs Haus, heiß es. Man erhalte Einblicke in die Bildungsarbeit im Unterricht, in die Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften. Präsentiert werde das auch das soziale, lokale, europäische und internationale Engagement der Schule. So sind auch in diesem Jahr von 9 bis 12 Uhr wieder Blutspenden im Hause möglich. (SZ)

