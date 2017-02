Lesewettbewerb in der Stadtbibliothek

Kinder aus den sechsten Klassen können sich derzeit am bundesweiten Vorlesewettbewerb beteiligen. Am Donnerstag, dem 9. Februar, wird der Regionalentscheid für die Weißeritzregion in Dippoldiswalde stattfinden, wie Kristina Walther, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, informierte. Im zweijährigen Wechsel findet der Regionalausscheid in Freital und Dippoldiswalde statt. Dieses Jahr ist Dipps wieder an der Reihe. Hier veranstaltet die Stadtbücherei den Regionalwettbewerb im kleinen Parksaal. Die Vorrunden finden in den beteiligten Schulen statt, die ihre besten Vorleser dann nach Dippoldiswalde schicken. Die besten jungen Vorleser haben die Chance, über die Bezirks- und Länderausscheide bis ins Bundesfinale aufzusteigen. Das findet am 21. Juni in Berlin statt.

An dem bundesweiten Wettbewerb, den die Stiftung des Börsenvereins des deutschen Buchhandels veranstaltet, nehmen rund 600 000 Schüler teil. Ziel der Aktion ist, Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch zu erregen, Leselust zu wecken und die Lesefähigkeiten von Kindern zu stärken. Alle Kinder, die teilnehmen, erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. (SZ/fh)

zur Startseite