Lesetüten für die Erstklässler In Heidenau gibt es für die Abc-Schützen noch eine Extra-Tüte. Dahinter steckt eine bestimmte Idee.

Zuckertüten gehören zum Schulanfang dazu. Doch für die Erstklässler der Lindgren-, Heine- und Stötzner-Schule in Heidenau gibt es dieses Jahr noch andere Tüten – und zwar Lesetüten. Die Idee dazu hatte vor einem Jahr die Pirnaer Buchhandlung Gladrow in Zusammenarbeit mit der Barmer und der Schülerhilfe. Insgesamt 500 Tüten wurden von Schülern, die jetzt in die zweite Klasse kommen, am Ende ihres ersten Schuljahres gestaltet und mit einem Erstlesebuch, Lesezeichen, Stundenplan, einem kleinen Ball, Notfallpass und Brief an die Eltern gefüllt. Die Tüten werden in den ersten Wochen in den Schulen verteilt. In einigen Schulen übergeben die jetzigen Zweitklässler sie den Jüngsten. Auch alle Pirnaer Grund- und Förderschulen sowie die Königsteiner Grundschule beteiligen sich an dieser Aktion. „Wir wollen die Kinder und Eltern für das Lesen und Vorlesen begeistern“, sagt Steve Gladrow, der selbst zwei Kinder im Alter von fünf und zwölf Jahren hat. „Lesen ist Abenteuer und Anstrengung, und deshalb wollen wir den Kindern dabei helfen.“ (SZ/sab)

