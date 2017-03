Lesestunde mit Show-Effekt Sabine Ebert hat das erste Buch ihrer neuen Mittelalterreihe in Freital vorgestellt. Dabei wurden sogar Schwerter gezückt.

Sabine Ebert las im Stadtkulturhaus Freital und signierte anschließend ihren aktuellen Roman. © Karl-Ludwig Oberthür

Draußen blinkt die Werbung für die Lesung. Drinnen stehen Burchard von Rabenau und Fulko von Karsdorf. „Wir sind im Auftrag des Burggrafen von Dohna hier, um Mathilde von Heinsberg zu begrüßen“, verraten sie. Die Besucher gehören zu Domus Donin, der Mittelalter-Sektion des Kulturvereins Dohna. Die Dame, der sie die Ehre erweisen wollen, ist die Schriftstellerin Sabine Ebert.

Nur wenige Tage nach der Premiere ihres Buches „Schwert und Krone – Meister der Täuschung“ ist die langjährige Freibergerin und jetzige Leipzigerin im großen Saal des Freitaler Stadtkulturhauses zu Gast. Leiterin Angelika Schminder sagt: „Ursprünglich sollte die Lesung in der Laterne, unserem kleinen Saal, stattfinden. Doch das Interesse war so groß. Deshalb haben wir sie verlegt.“ Über 220 Gäste wollen die Autorin erleben, sie sind auch aus Dresden, Pirna und dem Osterzgebirge gekommen. Die Freitalerin Ute Manzow erzählt: „Ich bin in der Altstadt von Freiberg aufgewachsen und kenne die Orte, die Sabine Ebert dort beschrieben hat. Ich habe alle fünf Bücher ihrer Hebammensaga ‚inhaliert‘.“ Auch die Romane „Kriegsfeuer“ und „Blutfrieden“, die während der Napoleonischen Kriege 1813 und 1815 spielen, habe sie gelesen. Fasziniert sei sie von der genauen Recherche der Autorin. „Sie kennt sich sogar in Fechttechniken aus und näht.“ Als Mathilde von Heinsberg gehört Sabine Ebert der Interessengemeinschaft Mark Meißen 1200 an. Einige Enthusiasten, die die Landesgeschichte im Hochmittelalter recherchieren und nachgestalten, zelebrieren die Mode des Adels auf der Bühne. „Pannesamtkleider mit Häkelborte gab es noch nicht. Sie gehören ins Phantasialand“, erklärt die Autorin. Leinen, Wolltuch und Rohseide seien dagegen typisch gewesen, dazu Stickereien und Brettchenborte. Auch sie habe ihr Kleid selbst bestickt.

Nächster Roman schon in Arbeit

Leise zücken zwei Ritter ihre Schwerter zum Schaukampf. Sabine Ebert fragt: „Was hört man im Film? Genau, ein zischendes Geräusch. Dabei war es real nicht so. Der Kampf war auch kürzer, alles ging schneller. Statt zu töten, nahm man den Besiegten oft fest. Die Auslöse eines edlen Herren brachte viel Geld.“ Die Besucher staunen über alte Fechtstücke samt Konterbewegungen und Finten.

Dann versetzt sie Sabine Ebert von ihrem Lesetisch aus in den Dezember 1137 zurück, in eine schneeumwehte Kate in Südtirol: Dort trauert Kaiserin Richenza um ihren gerade verstorbenen Gemahl, Kaiser Lothar von Süpplingenburg. Sie zittert in ihrem Umhang, der mit Eichhörnchenfell gefüttert ist.

Was Richenza entsetzt, erspart die Autorin den Hörern. Sie deutet nur an: „Der Leichnam des Hünen muss nach Königslutter bei Braunschweig überführt werden, ohne dass sich die Verwesung bemerkbar macht. Die Lösung ist makaber. Sie haben gerade gegessen. Lesen sie die Passage zu Hause mit leerem Magen.“

Die fast 50 Jahre alte Kaiserinwitwe muss auch den Thronfolger sichern, den ihr Gemahl vorbestimmt hat. Es ist ihr Schwiegersohn vom Haus der Welfen. Er besitzt schon die Reichsinsignien. Doch was passiert, wenn Richenza als Frau bald keine Stimme mehr hat? Schon im Februar, auf dem Fürstentag in Quedlinburg, soll sie ihren Schwiegersohn zum König ausrufen. Doch „mit Bedauern“ wird ihr dort ein Gästehaus vor der Stadt nahegelegt. Die Wagenkolonnen mit dem Proviant für die über 1 000 Gäste seien ausgeraubt worden, heißt es. Der Hoftag fällt aus. „Dass Richenza in der Herberge und nicht in der Stadt war, ist belegt. Wie der Hoftag genau verhindert wurde, jedoch nicht. Ich habe mit Historikern diskutiert, sehe es aber auch plastisch. Das bereichert uns“, verrät Sabine Ebert. An ihrem zweiten Roman schreibe sie bereits.

