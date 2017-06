Lesestoff in neuen Räumen Die Langebrücker Bibliothek ist jetzt im Bürgerhaus zu finden. Ein Detail fehlt noch.

Geschafft: Elisabeth Tempel von der Neustädter Bibliothek, die Langebrücker Leiterin Martina Rudolph und Elisabeth Schäckel (v.l.), Verbundleiterin im Dresdner Norden sind glücklich, dass der Umzug hinter ihnen liegt. © Thorsten Eckert

Die Mädchen der Langebrücker Grundschule hatten mächtig zu kämpfen, ihr Lied zu Ende zu bringen. So heftig mussten sie lachen. Was der Auslöser war, verrieten die drei nicht, aber der Anlass war ja insgesamt ein freudiger. Im ersten Stock des Bürgerhauses wurde am Freitag die Langebrücker Bibliothek wieder eröffnet.

Vor etwa vier Wochen schloss das bisherige Domizil an der Verwaltungsstelle. Seit dem brachten die Mitarbeiter eine Bücherfuhre nach der anderen ins Bürgerhaus. „Das haben wir nur mit Mitarbeitern der Städtischen Bibliothek erledigt. Eine Firma wurde nicht beauftragt“, sagt Martina Rudolph, die derzeitige Leiterin der Bibliothek. Tausende Bücher, CDs, Videos und Spiele brachten sie in die neuen Räume. Die scheinen viel größer als die bisherigen. „Diesen Eindruck haben die meisten, die zum ersten Mal zu uns kommen. Dabei ist die Fläche ungefähr gleich geblieben. Vermutlich durch die bessere Raumaufteilung wirkt alles größer“, sagt die Interimschefin. Zusätzlich können das Foyer des Bürgerhauses oder auch der Saal für Veranstaltungen genutzt werden.

Bürgerhaus wird weiter belebt

Das machte sich bereits bei der Eröffnung bezahlbar. In die bisherige Bibliothek hätten kaum so viele Gäste hineingepasst. Der Leiter der Städtischen Bibliotheken, Prof. Arend Flemming, freute sich dann auch sichtlich über die Wiedereröffnung. „Auch wenn anfangs nicht alle für den Umzug waren, wir waren von Anfang an überzeugt, dass das eine gute Lösung ist.“ Das Bürgerhaus wird so weiter belebt und das Problem mit feuchten Wänden, wie in den alten Räumen, bestehe nicht mehr.

Der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann erzählte, wie stetiges Beharren schließlich zum Erfolg geführt haben. „Arend Flemming hatte schon die Möbel bestellt, obwohl noch nicht klar war, in welche Räume sie kommen werden. Auch das ist eine Art, dem Projekt Nachdruck zu verleihen.“ Langebrück werde die Ortschaft auch weiterhin unterstützen. In diesem Jahr wurden bereits 1500 Euro überwiesen. Ein Teil des Geldes ist bereits ausgegeben, wie Martina Rudolph sagte. „Wir haben besonders Sachbücher gekauft. Da haben wir einen Nachholbedarf.“ In einem Extraregal sind die Neuanschaffungen aufgereiht. Von neuesten Kochbüchern bis hin zu Computerliteratur ist hier für jeden Geschmack etwas zu finden.

73 000 Euro hat der gesamte Umzug gekostet. Davon wurden unter anderem Wasserleitungen, Elektrotechnik, Telefon- und Computerkabel verlegt. Die neue Beleuchtung wird für Veranstaltungszwecke dimmbar sein. Außerdem wurden neue Möbel angeschafft. „Einige der Regale stehen auf Rollen. So können sie bei Veranstaltungen beiseitegeschoben werden.“

Rolli-Rampe ist bestellt

Ein Detail fehlt allerdings noch. Die Rampe für Rollifahrer wird erst in der nächsten Zeit angebracht. „Die Firmen können sich derzeit vor Aufträgen nicht retten. Die Rampe steht bei ihnen offenbar nicht ganz oben auf der Liste“, sagt Christian Hartmann. – In der Langebrücker Ortsbibliothek können mehr als 10 700 Bücher, Filme und CDs ausgeliehen werden. Darunter sind 2 500 Sach- und Fachbücher, 2 700 Romane sowie 3 300 Kinderbücher. Das Literaturangebot wird durch 867 CDs und 54 DVDs ergänzt. Die kostenlose Internetnutzung ist für eingetragene Benutzer weiterhin möglich. Über die Homepage der Dresdner Bibliotheken können unter anderem Hörbücher, eBooks oder auch Zeitschriften in elektronischer Form ausgeliehen werden.

An diesem Sonnabend können alle Langebrücker einen Blick in die neuen Räume im Bürgerhaus werfen. Vom Haupteingang führt eine Treppe oder der Fahrstuhl zur Bibliothek. Von 11 bis 14 Uhr ist geöffnet. „Natürlich sind in dieser Zeit auch Ausleihen möglich“, sagt Martina Rudolph.

Ab kommender Woche steht die Bibliothek zu den gewohnten Zeiten montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr, am Mittwoch zusätzlich von 9 bis 12 Uhr, den Leseratten zur Verfügung.

