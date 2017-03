Leserideen für Frühblüher Dass der Zinzendorfplatz bis zur Sommerbepflanzung kahl bleiben soll, damit wollen sich viele Nieskyer nicht abfinden.

Mitte März 2014 waren 7 000 Blumen auf den Rabatten des Zinzendorfplatzes und in die Blumenkästen vor dem Rathaus gepflanzt worden. Die Stiefmütterchen, Veilchen und Vergissmeinnicht kamen aus der Nieskyer Gärtnerei Halke. © andré schulze

Niesky. Torsten Röslers Arbeitsweg führt ihn durch Niesky und das brachte ihn auf eine Idee. „Als ich unlängst morgens, meinen täglichen Arbeitsweg nehmend, über den Zinzendorfplatz ging, und die leeren Beete sah, dachte ich daran, wie schön es doch hier war, als es noch die jährliche Frühjahrsbepflanzung gab. Jetzt, Ende März, blüht es ja an jeder Ecke schon – nur eben, aus Kostengründen, hier nicht mehr. Doch auf einmal sah ich einen einzelnen Krokus stehen und vielleicht tat der frische Sauerstoff der Morgenluft sein Übriges dazu, dass mir plötzlich eine Idee durch den Kopf schoss. Wie wäre es denn, auf den Rasenflächen des Zinzendorfplatzes Krokusse (oder auch andere Frühjahrsblüher) zu stecken? Diese würden jedes Jahr aufs Neue, ohne weiteres Zutun, den Platz im Frühjahr freundlicher erscheinen lassen“, schreibt Torsten Rösler. Ob das für die Stadt eine zu stemmende Investition wäre, fragt er sich, und macht einen Vorschlag. „Im Herbst des Jubiläumsjahres sind sicher viele Nieskyer bereit, sich zu beteiligen. Vielleicht werden es, zu den Stadtfarben passend, blaue und gelbe Krokusse, die uns dann jedes Jahr erfreuen und womöglich auch noch zum 300. Stadtjubiläum an diese Aktion erinnern“, schlägt er in dem Leserbrief vor.

Da ist er nicht der einzige, der solche eine Idee hat. Arnim Christgen aus See meint, dass die Stadtverwaltung auch versuchen könnte, Sponsoren für die Frühjahrsbepflanzung zu gewinnen. Es sei nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage des Engagements, so Arnim Christgen. Auch er fragt, wie viel das eigentlich kosten würde? „Die Mitarbeiter müssen eh bezahlt werden, die Pflanzen kosten kein Vermögen für eine Stadt, die 275 Jahre feiert“, meint er. Der Neu-Nieskyer André Schulze schlägt eine Aktion vor, bei der die Nieskyer direkt angesprochen werden. Wenn jeder Nieskyer, der Krokusse und Stiefmütterchen auf dem Platz vermisst, eine Pflanze sponsert, dann könnte Niesky schon vor dem Sommer einen blühenden Zinzendorfplatz haben, meint er.

zur Startseite