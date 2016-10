Leser reißen sich um Findelkatzen Die in Neustadt gefundenen Waisenbabys wurden erfolgreich vermittelt. Die neuen Besitzer müssen sich aber noch gedulden.

Sie haben die Herzen der SZ-Leser im Sturm erobert: Die sechs Findelkatzen aus Neustadt konnten jetzt erfolgreich vermittelt werden. © Dirk Zschiedrich

Gute Nachrichten für die sechs Katzenbabys, die Ende September in einer Gartenanlage in Neustadt entdeckt wurden. Die Tiere werden in den nächsten zwei Wochen an ihre neuen Besitzer übergeben. Nach dem Artikel in der SZ über das Schicksal der Katzenbabys, meldeten sich zahlreiche Tierfreunde bei Angelika Hoke. Die Neustädterin kümmert sich um die Findelkinder. In ihrer Privatwohnung werden die Tiere aufgepäppelt und gepflegt.

„Innerhalb von drei Stunden konnten wir alle Katzen vermitteln“, erzählt Angelika Hoke. Ihr Telefon hätte am Erscheinungstag des SZ-Artikels kaum mehr still gestanden. Theoretisch hätte sie an die 20 Katzenbabys vermitteln können, wenn sie denn so viele Tiere gehabt hätte. Die Resonanz macht die Tierschützerin ein bisschen stolz. Es überwiegt aber die Freude darüber, dass die Tiere nun in geordnete Verhältnisse abgegeben werden können.

Die neuen Besitzer sind über den gesamten Landkreis und bis in den Raum Bischofswerda verstreut. Ein Tier wird demnächst nach Falkenhain umziehen, die anderen werden auf dem Pirnaer Sonnenstein, in Großdrebnitz, Neukirch, Sohland und Sebnitz ein neues Zuhause finden. „Die neuen Besitzer sind alle sehr katzenerfahren“, schildert Angelika Hoke. Auch das ist ihr bei der Vermittlung wichtig. Einige hätten sich schon um Katzen gekümmert, die knapp 20 Jahre alt geworden sind. Wer das schafft, müsse ein Tierfreund sein.

Die Interessenten haben sich die Fellknäule bereits vor Ort angesehen. An die zehn Besucher standen an dem Termin bei Angelika Hoke vor der Tür – und später in ihrer kleinen Küche. Hier, zwischen Herd und Eckbank, wurde für die Tiere ein eigener Bereich eingerichtet, in dem sie sich frei bewegen, spielen und herumtollen können. Der Liebling der Interessenten war dabei eine grau-getigerte Katze, die auch auf dem SZ-Foto zu sehen war. Mit ihrer weißen Nase und dem süßen Blick hat sie wohl die Herzen vieler Tierfreunde im Sturm erobert. „Die drei getigerten Katzen waren am schnellsten weg“, erzählt Angelika Hoke. Doch auch die anderen drei Tiere mit schwarz-weißem Fell hätten ihre Liebhaber gefunden. Zwei der Katzen werden künftig in einer reinen Wohnungshaltung leben. Die vier anderen bekommen Ausgang und dürfen den hauseigenen Garten unsicher machen.

Noch sind die Katzenbabys aber noch nicht reisefertig. Sie müssen noch ein bisschen wachsen, bis sie umziehen dürfen. Dafür sorgt Angelika Hoke. Anfangs hat sie ihnen alle zwei Stunden die Flasche gegeben. Sechs- bis siebenmal pro Tag machte sie die Fläschchen fertig. Vergangene Woche haben die Tiere dann zum ersten Mal feste Nahrung zu sich genommen. „Ab und zu verlangen sie noch die Flasche“, erzählt die Tierschützerin. Die Kosten für Futter und Unterbringung übernimmt Angelika Hoke übrigens selbst. Als ehrenamtliche Helferin kann sie die Kosten nirgends in Rechnung stellen. Nur sich selbst. Voraussichtlich am 11. November werden die Katzen dann an ihre neuen Besitzer übergeben. Dann wird es auch in der Küche von Angelika Hoke wieder etwas ruhiger.

