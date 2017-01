Leser lesen lieber digital Ein stiller Rückzugsort ist die öffentliche HTW-Bibliothek heute nicht mehr. Hier wird diskutiert und gearbeitet.

Der Wandel hat begonnen. Als vor zehn Jahren der Neubau der Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) eröffnet wurde, war die Zeit dafür mehr als reif. Mit Gründung der HTW im Jahr 1992 war auch die Bibliothek neu entstanden. Doch der Platz für die Bücher war schnell viel zu knapp. Das neue Gebäude, das sich mitten auf dem Campus befindet, nahm die vielen Tausend Bände auf. Doch nach einem Jahrzehnt ändert sich nun schon wieder Grundlegendes. Schuld sind die Nutzer.

Die HTW-Bücherei ist eine öffentliche Bibliothek. Nicht nur Studenten oder Hochschulmitarbeiter können dort lesen und arbeiten. „Wir stellen immer wieder fest, dass das die wenigsten wissen“, sagt Leiterin Petra-Sibylle Stenzel. Viele Dresdner seien zögerlich, das Angebot zu nutzen.

Über 172 000 Bücher und Zeitschriften gehören derzeit zum Bestand der Bibliothek. Hinzu kommen noch einmal über 72 000 elektronische Medien wie digitale Bücher oder Datenbanken. Und gerade Letztere werden in den vergangenen Jahren immer stärker genutzt. Während die Ausleihen von Büchern leicht zurückgehen, klicken sich die Nutzer immer öfter ins digitale Buch. Eine Entwicklung, die Petra-Sibylle Stenzel allerdings gelassen sieht. „Eine Bibliothek ist heute eben nicht mehr nur Aufbewahrungsort für Bücher.“ Vielmehr werden die Bibliothek und ihre Mitarbeiter zu Informationsmanagern.

In Zukunft sollen die Leser deshalb die Möglichkeit bekommen, sich in der Suche nach dem Wissen schulen zu lassen. Das HTW-Team bietet dafür Seminare an. „Dabei geht es zum Beispiel um die Recherche in Datenbanken oder Katalogen“, nennt die Leiterin ein Beispiel. Nicht nur das. Wie man danach mit dem ganzen angehäuften Wissen und den Zitaten umgeht, soll ebenfalls vermittelt werden.

Der Wandel ist laut Petra-Sibylle Stenzel noch lange nicht vorbei. Das Bild der HTW-Bibliothek wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern. „Auch wenn es natürlich weiterhin ruhige Ecken zum konzentrierten Arbeiten gibt, ist das Haus kein stiller Rückzugsort mehr.“ Das Gebäude wird mehr und mehr Treffpunkt und Kommunikationsort. Mit einem erweiterten Angebot an Gruppenarbeitsräumen will die Einrichtung darauf auch in Zukunft reagieren.

