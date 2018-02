Leser-Fotos vom Fasching gesucht Am Sonntag ziehen die Narren beim großen Faschingsumzug durch Schirgiswalde. Die schönsten Fotos werden gesucht.

Beim Faschingsumzug in Schirgiswalde herrscht immer tolle Stimmung. © Uwe Soeder

Schirgiswalde. Ob hübsche Funken-Mädchen, aufwendig gestaltete Umzugswagen, einfallsreiche Kostüme, bunte Perücken, lustige Plakate oder fröhlich feiernde Besucher – beim Schirgiswalder Faschingsumzug gibt es immer viel zu sehen. Am Sonntag ab 14 Uhr zieht der närrische Marsch wieder durch die Oberlandstadt. Zuvor bietet sich diesmal eine zusätzliche Attraktion: Auf dem Markt werden um 13.30 Uhr voraussichtlich 50 Paare einen Schneewalzer tanzen, wobei die Herren Lederhosen tragen und die Damen Dirndl. So will es die Wette, die Landrat Michael Harig und Umzugsminister Maier abgeschlossen haben.

Es gibt also jede Menge Fotomotive. Die Sächsische Zeitung sucht die schönsten Bilder ihrer Leser. Einreichen kann man sie bis Montag, 14 Uhr, per E-Mail an die Bautzener Lokalredaktion oder als Facebook-Nachricht. Die besten Fotos werden in der Zeitung und online veröffentlicht. (szo)

sz.bautzen@ddv-mediengruppe.de

www.facebook.com/bautzensz

