Lesehelden erkunden die Natur Viertklässler bekommen Besuch vom Vorlesepaten. Wolfgang Neumann geht mit den Kindern auf Entdeckertour.

Kirill Kudrevski, Marielle Richter und Richard Reiswich mit ihrem Lesepaten Wolfgang Neumann. Das Vogelnest haben sie auf Expeditionstour im Bürgergarten gefunden. © Jens Hoyer

Für Wolfgang Neumann sind die Viertklässler, die da ganz still auf ihren Stühlen sitzen, echte Helden. Lesehelden nämlich. Viermal war der 70-jährige Döbelner im Hort der Kunzemannschule. Neumann ist Vorlesepate aus Leidenschaft – und das schon seit fünf Jahren. „Von den Kindern kommt sofort etwas zurück“, sagt er.

Einmal im Monat ist er auch in der Kita Bussibär, um den Kindern Geschichten vorzulesen. Bei den Viertklässlern der Kunzemannschule ging es um das Thema Natur. Und dabei wurde nicht nur geschmökert. Zweimal ging es auf Entdeckertour in den Bürgergarten. Beim ersten Mal mit Lupenglas und Fotoapparat. Und weil dort so viel Müll herumlag, nahmen die Kinder beim zweiten Mal die Müllsäcke mit, um aufzuräumen, und die Rechen, um den Igeln Laubhaufen für ihre Winterruhe aufzuhäufen. Die Kinder bastelten auch Tannenzapfen mit Vogelfutter für den Winter. Am Freitag war die Abschlussveranstaltung in der Stadtbibliothek. Die Kinder bekamen ihre Urkunden und ein paar Geschenke. Besonders interessant: eine Kopflampe. „Damit könnt ihr unter der Bettdecke lesen. Aber nicht so lange“, sagte Neumann.

„Ich bin ein Leseheld“ ist ein Projekt in der Aktion „Kultur macht stark – Bündnis für Bildung“ des Vereins Borromäus. Mit ihm sollen vor allem Jungen für das Lesen begeistert werden. (DA/jh)

