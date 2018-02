Lesecafé: Günter Peters‘ Jugenderinnerungen

Hoyerswerda. Ein Lesecafé veranstaltet die „Gesellschaft für Heimatkunde Hoyerswerda – Museumsverein e.V.“ am 27. Februar um 15 Uhr im Schlosssaal. In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen können die Besucher den Jugenderinnerungen des langjährigen Museumsdirektors und Tiergarten-Gründers Günter Peters, damals noch Günter Peplowsky, lauschen. Er berichtete sehr humorvoll über das Leben in der kleinen Stadt Hoyerswerda, unternahm Streifzüge durch die zahlreichen Gaststätten, beschrieb die Wochen- und Jahrmärkte, das Bildungs- und Verkehrswesen und diverse Freizeitvergnügen. Jugendbildnisse von Günter Peters und zahlreiche historische Stadtansichten begleiten die Lesung. Mit dieser Veranstaltung wird eine Persönlichkeit geehrt, die in der Stadt Hoyerswerda viele Spuren hinterlassen hat. Sie ist einer der Beiträge des Museumsvereins zum 750. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung der Stadt Hoyerswerda.

Der Eintritt beträgt 3 Euro. Wegen der begrenzten Kapazität wird um Anmeldung bis zum 22. Februar gebeten unter 03571 2096114 oder per E-Mail info@heimatkunde-hoy.de. Bei sehr großem Interesse findet die Veranstaltung am gleichen Tag um 17 Uhr ein zweites Mal statt. (red/aw)

