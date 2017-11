Lesebühne mit netten Gästen Wer auf Wortwitz steht, ist morgen Abend im Apollo genau richtig. Ganz viele Alternativen gibt es nach wenigen Klicks im sz-veranstaltungskalender.com.

Die Lesebühne Hospitalstraße lädt zu ihrer Novemberausgabe ein und feiert am Sonnabend den 44. Geburtstag von Ensemblemitglied Mike Altmann (Foto) nach, der damit seinem Namen allmählich gerecht wird. Aus diesem Anlass wird das Publikum mit polnischen Nassspezialitäten versorgt. Positiver Nebeneffekt: Es kann sich die Auftritte von Altmann und seinem Lesebühnen-Kompagnon Axel Krüger schön trinken. Ganz und gar nicht nötig ist das für die beiden anderen Künstler. Als Lesegästin kommt die amtierende Leipziger Stadtmeisterin im Poetry Slam Josephine von Blueten Staub. Die Mittzwanzigerin ist seit 2013 in der Szene aktiv und performte bereits in Kalifornien, der Schweiz, in Österreich und Zittau. Für Musik sorgt Bruno Kolter, der singende Kinderarzt aus Dresden. Er glänzt durch eingängige Melodien und lustig-hintersinnige Texte, was ihm 2014 den Titel des sächsischen Song-Slam-Meisters bescherte. Einige nennen Bruno Kolterer auch den Rainald Grebe Dresdens. Die Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr, Einlass ist 19 Uhr, Karten kosten zwölf Euro.

