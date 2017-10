Lesebühne Hospitalstraße startet wieder Axel Krüger und Mike Altmann präsentieren frische Texte und haben sich doppelte Verstärkung eingeladen. Natürlich gibt es auch Alternativen zu den Wortakrobaten. Ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com lohnt sich.

© PR

Die Lesebühne Hospitalstraße kehrt zurück in ihr Wohnzimmer Apollo. Zum Start im Oktober präsentieren Axel Krüger und Mike Altmann frische Texte und holen sich wie gewohnt Verstärkung ins Haus. Für die Abteilung Worte kommt Karsten Lampe (Foto) aus Berlin. Lampe ist Poetry Slammer, Lesebühnen-Autor, Sprecher und verantwortlich für den Aufschwung Neuköllns. Seit 2007 steht der gebürtige Görlitzer und in Brandenburg Aufgewachsene auf der Bühne und ist in dieser Zeit unter anderem bei ZDF-Kultur und der Fritz Nacht der Talente aufgetreten. 2016 wurde er Poetry Slam Meister von Berlin-Brandenburg. Sein aktuelles Buch heißt „Erkläranlage - Treibgutstorys“. Karsten Lampe ist Blogger, Mitbegründer der Lesebühne Couchpoetos sowie Sänger der „Diktatur der Herzen“. Musikalisch bringt Clemens Kießling das Blut der Apollo-Besucher in Wallung. Sein Fundament ist Reduktion: Gitarre, Gesang und eine Stompbox für den einfachen Rhythmus. Das reicht, um dem klassischen Singer/Songwriter-Stil den tragischen Blues und schweren Folk mitzugeben – die Texte dazu erstmalig auf Deutsch. Hol Luft, wenn Worte fehlen .... Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 19.30 Uhr, im Apollo Görlitz (Hospitalstaße 2). Der Eintritt kostet zwölf Euro.

zur Startseite