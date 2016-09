Lese der Altstadt-Rebstöcke Nach dem großen Weinfest werden nun die Trauben im Stadtkern geerntet.

Oberbürgermeister Olaf Raschke übernimmt es selbst, die Trauben am Weinstock, der am Markt 3 rankt, zu lesen. Foto: Hübschmann Foto: / / © SZ-Archiv/C. Hübschmann

Die Weinlese in Meißens Altstadt steht an. An diesem Donnerstag werden dazu unter anderem die Reben am historischen Gebäude am Markt 3 geerntet. Das wird Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) gegen 11.30 Uhr selbst übernehmen.

Unterstützung erfährt er dabei durch das langjährige Vorstandsmitglied des Meißner Tourismusvereins Bernd Kämpfe. Mit der Ernte im Stadtkern soll sich einmal mehr zeigen, dass Meißen, die „Wiege Sachsens“, nicht allein ein Synonym für hochwertigstes Porzellan ist, sondern sich mit dem Namen der Stadt auch eine mehr als 800-jährige Geschichte der Weinbautradition verknüpft.

Diese wird durch die Reben im Straßenbild sichtbar. Ein erster Weinberg in Meißen wurde erstmals in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts schriftlich erwähnt. Bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts breiteten sich die Weinberge an den Hängen der Triebisch und Elbe aus. (SZ/mhe)

zur Startseite