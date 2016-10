Lese-Abschluss bei Karl Friedrich Aust Winzer mit der Erntemenge und der Traubenqualität sehr zufrieden.

© Symbolfoto

Der Spätburgunder hat in diesem Jahr seinem Namen keine Ehre gemacht auf den Anbaugebieten vom Weingut Karl Friedrich Aust. Noch vor dem Weißburgunder war er reif und wurde geerntet. „Das haben wir so noch nicht erlebt“, sagt Aust. Der Qualität tat das jedoch keinen Abbruch. Der Zuckerwert in den Trauben ließe auf einen guten Jahrgang schließen, teilt das Weingut mit.

Am Sonntag wurde die diesjährige Weinlese mit der Rebsorte Riesling beendet. Bereits jetzt könne von einem erfolgreichen Jahr gesprochen werden. „Wir haben nicht weniger als im Jahr 2015 geerntet und sind mit der Erntemenge und der Traubenqualität sehr zufrieden“, so Aust. Auch die gefürchtete Essigfliege habe die Weinberge größtenteils verschont. Beim Spätburgunder habe man sie jedoch in allen Rebanlagen vorgefunden. Der Schaden hielt sich aber in Grenzen.

Erste Erträge gab es auch auf den neu aufgerebten Terrassenanlagen unterhalb des Bismarckturmes. Die hochwertigsten Weine wachsen am Radebeuler Goldenen Wagen. Weitere Premiumweine werden aus den Erträgen der Anbauflächen am Steinrücken und Johannisberg hergestellt. Derzeit hängen noch ein paar Rebzeilen der Sorte Riesling. Das Weingut hofft auf eine Lese für den Eiswein. Dafür muss es aber über einige Zeit minus sieben Grad kalt werden. (SZ/nis)

