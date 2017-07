Lernen von Alfred Mirtschin Experten der ard-Baustoffwerke interessieren sich für den Riesaer Archäologen — wegen des neuen Kiestagebaus.

Die Reste eines von Alfred Mirtschin ausgegrabenen Mammutzahnes sind in der Sonderausstellung zu sehen. Solche Funde werden häufig in Kiesgruben gemacht. © Sebastian Schultz

Das Stadtmuseum Riesa sähe heute anders aus, hätte es den Volksschullehrer und leidenschaftlichen Hobbyarchäologen Alfred Mirtschin nicht gegeben. Zum einen war er aktiv an der Gründung des Museums Anfang der 1920er Jahre beteiligt. Zum anderen verdankt das Museum ihm den Großteil seiner umfangreichen archäologischen Sammlung. Etliche von Mirtschins Funden sind bereits Teil der Dauerausstellung. Näheres zum Leben und Wirken der Riesaer Koryphäe erfährt man in der aktuellen Sonderausstellung, die noch bis Ende Juli zu sehen ist. Anlass dafür ist die Rückkehr von Mirtschins umfangreicher archäologischer Sammlung aus dem Landesamt für Archäologie in Dresden nach Riesa (die SZ berichtete).

Die Sonderausstellung widmet sich jedoch nicht nur dem Lebenswerk Mirtschins, sondern zeigt außerdem anhand seines Beispieles, wie archäologische Forschung heute in Sachsen funktioniert.

Das interessierte auch eine Gruppe Betriebsleiter der ard-Baustoffwerke aus den verschiedenen Unternehmensstandorten in Deutschland, die sich unlängst in Riesa trafen. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, etwas über den „sächsischen Schliemann“ zu erfahren. Durch die Ausstellung führte sie Michael Strobel vom Landesamt für Archäologie, der sich intensiv mit dem Werk Mirtschins beschäftigt hat und auch in die Vorbereitung der Sonderausstellung eingebunden war.

Konkreter Anlass für die ard-Experten, sich mit Archäologie zu beschäftigen, ist die geplante Erweiterung des Kieswerkes in Zeithain im kommenden Jahr (die SZ berichtete). Bevor dort jedoch die Bagger die Erde aufreißen, steht noch die archäologische Untersuchung des betreffenden Gebietes an. Das ist ein gängiges Prozedere im Freistaat, das bei jedem Baugenehmigungsverfahren stattfindet. „Nach Möglichkeit wollen wir die archäologische Untersuchung noch 2017 abgeschlossen haben“, sagte ard-Geschäftsführer René Lange. – Wie viel Zeit die Untersuchung dann tatsächlich in Anspruch nehmen wird, ist abhängig davon, ob die Archäologen fündig werden und in welchem Ausmaß.

Für Michael Strobel gehören solche Untersuchungen im Rahmen von Baumaßnahmen zur Arbeitsroutine. „Das Gebiet hat eine hohe archäologische Relevanz“, erklärte der Wissenschaftler. „So legten unsere Vorfahren ihre Friedhöfe oft in Elbnähe an. Eben dort, wo sich heute unter anderem die Kiesgruben befinden.“ – Schon 1935 barg Alfred Mirtschin einen Mammutzahn aus der Röderauer Kiesgrube. Auch diese Geschichte wird in der Sonderausstellung erzählt.

Ein Hilfsmittel, das Mirtschin damals noch nicht zur Verfügung stand, war die Luftbildarchäologie. Sie wurde in Sachsen erst nach dem Ende der DDR möglich. Vorher gab es keine Fluggenehmigungen für diesen Zweck. „Die jährlich stattfindenden Befliegungen geben uns Auskunft darüber, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit Funde zu erwarten sind“, sagte der Archäologe Strobel. Steht eine große Baumaßnahme wie im Fall des Zeithainer Tagebaus an, wird das betreffende Gebiet systematisch untersucht. Das geschieht auch mit Hilfe von Baggern, die den Boden in einem bestimmten Raster aufschließen. Die meisten Funde lägen unter dem Mutterboden.

Alfred Mirtschin widmete der Archäologie den Großteil seines Lebens. Auf seine Grabungsaktivitäten geht die Kenntnis von 70 Prozent aller Fundstellen im Raum Riesa zurück, die bis Anfang der 1990er Jahre aktenkundig wurden. „Man kann nicht genug würdigen, was Alfred Mirtschin geleistet hat“, erklärte Michael Strobel. Noch heute nutzen Archäologen Mirtschins Hauptwerk „Germanen in Sachsen“ (1933).

Gleichwohl verschweigt die Ausstellung nicht Mirtschins zweifelhafte ideologische Deutung seiner Funde, die der überzeugte Nationalsozialist ganz im Geiste seiner Zeit interpretierte.

Die Sonderausstellung ist noch bis zum 30. Juli im Stadtmuseum Riesa zu sehen.

