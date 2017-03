Lernen vom Meister Der Rebschnitt ist wie ein Friseurbesuch. Das erfahren Teilnehmer des Seminars und gleich geht es an die Schere.

Joachim Preusche zeigt, wie die Schere angesetzt wird. © André Braun

Das Rebschnitt-Seminar in Mochau ist gut besucht. „Wenn Sie ein Fachbuch zum Thema kaufen, dann finden Sie darin etliche verschiedene Auffassungen zur richtigen Vorgehensweise“, sagt Winzermeister Joachim Preusche. Sein ganzes Arbeitsleben verbrachte er auf Staatsweingut Wackerbarth mit dem Wein. An diesem Sonnabend erklärt er in Mochau Laien, worauf es ankommt, um die Reben zum Glänzen zu bringen. Gut 40 Weinfans sind dabei der Einladung von Gunter Weber vom Weinbauverein Döbeln gefolgt, um bei dessen Vortrag und den folgenden praktischen Vorführen auf dem Grundstück Lothar Stemkes den einen oder anderen Kniff zu erlernen.

Ein Rebschnitt, das sei wie ein Friseurbesuch der Reben, sagt Gunter Weber. Die dadurch geschaffene Übersicht erleichtere die Ernte und die bessere Sonneneinstrahlung und Luftzufuhr verbessere die Qualität des Weins. Als Gunter Weber sich dann an die Reben macht, geht ein Raunen und Staunen durch die Traube, die sich um ihn herum gebildet hat. Mit gekonnten Handgriffen stutzt er eine Rebe nach der anderen zurecht und erklärt dabei allerlei Wissenswertes. Hin und wieder jedoch ist auch der Hobbywinzer mit seinem Weinlatein überfragt. „Joachim, wir brauchen hier mal deinen Rat!“, heißt es dann. Gekonnter Weinanbau – das sind eben vor allem Erfahrungswerte, Austausch und Wissen. Der Meister ist natürlich zur Stelle und hat sofort eine passende Schere parat.

