Lernen mit dem Smartphone

Der Studienkreis Dippoldiswalde bietet einen digitalen Lernratgeber, der auch in den Ferien hilft, mit dem Smartphone oder Laptop zu lernen, ohne dass dies in Schulstress ausartet, informiert die Nachhilfeeinrichtung. „Clever durch die Ferien“ heißt ein kostenloses E-Paper, den der Studienkreis und das Magazin Schule veröffentlicht haben. Darin finden sich viele Tipps für lehrreiche Apps, Videos, Webseiten oder Knobeleien und Spiele. Damit können Schülerinnen und Schüler ihre Ferienzeit spannend gestalten.

Zugleich bietet das Nachhilfeinstitut während der schulfreien Zeit auch Ferienkurse an. Diese helfen den Schülern, Lücken zu schließen, die sich im zurückliegenden Schuljahr aufgetan haben. Damit können die Kinder den Stoff in Ruhe auffrischen und sich damit auf das neue Schuljahr vorbereiten. Sibylle Bergmann, eine der Studienkreis-Leiterinnen in Dippoldiswalde, sagt aber: „Auch wer in den Ferien lernt, sollte die schulfreie Zeit vor allem zur Erholung nutzen.“ Deshalb lernen die Teilnehmer an den Ferienkursen nur während eines Teils der Ferien und dann auch nur einige Stunden am Tag. (SZ/fh)

studienkreis.de/clever-durch-die-ferien

