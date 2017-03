Lernen im Untergrund Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig sprengt am Brenner und baggert in Berlin – für eine neue Bahnlinie von Dresden nach Prag.

zurück Bild 1 von 2 weiter Staunemann: Heinrich Schigg (rechts) von der Beobachtungsstelle des Brenner-Basistunnels zeigt Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig, wo es unter der Erde langgeht. © Matthias Rietschel Staunemann: Heinrich Schigg (rechts) von der Beobachtungsstelle des Brenner-Basistunnels zeigt Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig, wo es unter der Erde langgeht.



Martin Dulig bestellt eine Pizza Capricciosa und ein AH-Bier, das dem Tiroler Freiheitskämpfer und Nationalhelden Andreas Hofer huldigt. Der Gerstensaft wäscht den Staub von den Lippen und tut der trockenen Kehle gut. Denn kurz vorher war Sachsens Verkehrsminister unweit im Untergrund aktiv: im Brenner-Basistunnel zwischen Italien und Österreich, der Baustelle für den mit 64 Kilometern längsten Eisenbahntunnel der Welt.

Betongeschwängerte Luft legt sich auf die Lunge, der Lärm von Frischluftgebläse und schwerem Gerät auf die Ohren. Ein faszinierendes unterirdisches Labyrinth aus schwarzgrauen Wänden, gehüllt in gleißendes Scheinwerferlicht. An den Kreuzungen weisen blaue Schilder den Weg. Zwei parallele Bahnröhren mit Querstegen alle 333 Meter, der darunter liegende Erkundungsstollen, der später zur Entwässerung gebraucht wird, und mehrere Zugangsstollen – das macht in Summe 230 Tunnelkilometer. 62 Kilometer sind ausgehoben. Das Gros erledigen bald mehrere Tunnelbohrmaschinen, die bis zu 40 Meter am Tag schaffen. 2017 wird die erste auf italienischer Seite aufgebaut. Eigens dafür wurde ein 15 Meter hohes und 24 Meter breites Gewölbe ausgehoben.

Dann und wann kracht es. Noch dominieren solche Sprengungen den Vortrieb. Derart schaffen die Bauleute drei bis sechs Meter am Tag. Die Erschütterungen sind kilometerweit zu hören und zu spüren. Im knöcheltiefen Schlamm und inmitten von gestapelten Rohren, Betonsäcken und Bewehrungsstahl macht sich gut 800 Meter unterm Gipfel ein mulmiges Gefühl breit. Bei aller Faszination sind Besucher froh, wenn sie die orange Leuchtweste, Stiefel und Helm über Tage ablegen können.

Nun steckt Martin Dulig (SPD) in der „Sachsenklemme“, einer Gasthausbrauerei nahe dem Südportal bei Franzensfeste in Südtirol. Doch anders als seine Landsleute in Napoleons Diensten, die dort 1809 im Hinterhalt aufgerieben und zu Hunderten getötet wurden, will er diesmal einer der Sieger sein. Dulig erhofft sich beim AH-Bier auch einen Aha-Effekt. Er ist gekommen, um von einstigen Feinden zu lernen.

„Sachsen und Tschechien planen mit der Neubaustrecke Dresden–Prag ein ähnliches grenzüberschreitendes Schienenvorhaben“, sagt der Minister. Die Strecke unterm Osterzgebirge soll das Elbtal entlasten, Anwohner vom Lärm der täglich bis zu 160 Güterzüge befreien und die Fahrzeit zwischen Dresden und Prag von 135 auf 52 Minuten verkürzen – auch für Personenzüge. Die Baukosten werden auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt, der deutsche Anteil auf 1,2 Milliarden. Wie am Brenner könnte die EU 40 Prozent beisteuern.

Ebenso wichtig wie die Machbarkeit sei ihm die Akzeptanz des Projekts, sagt Dulig. Nach dem Sinneswandel bei der Deutschen Bahn gehe es nun darum, den Bund zu überzeugen. Im Bundesverkehrswegeplan, der Bibel für alle Bauprojekte, rangiert das Vorhaben nur als „potenzieller Bedarf“ – also auf dem Abstellgleis. „Nicht einmal das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist bewertet, obwohl der Freistaat alle Hausaufgaben gemacht hat“, schimpft Dulig. Um nicht weiter Zeit zu verlieren, strebt er eine Einstufung an, die Planungen zulässt. Ob das vor der Bundestagswahl passiert, ist fraglich.

Doch nicht nur der Sachse schaut am Brenner in die Röhre. Der stellvertretende tschechische Verkehrsminister Kamil Rudolecký und EU-Koordinator Mathieu Grosch kiebitzen mit ihm. Als ihre Gastgeber erfahren, dass der 26 Kilometer lange sächsisch-tschechische Tunnel nicht an ihrem Superlativ rüttelt, geben sie gern Auskunft. Auch in Italien habe es ob der Kosten von 8,8 Milliarden Euro Zweifel an der Sinnhaftigkeit gegeben, sagt Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol. Doch man habe die Sorgen der Menschen – nicht zuletzt von Weinbauern und Umweltschützern – ernst genommen „und bis zum Abwinken Bürgerversammlungen durchgeführt“. Transparenz und Pragmatismus tun not. Und: „Eine Betonröhre löst kein Problem, es braucht auch Verkehrspolitik“, sagt Kompatscher und meint ein staatenübergreifendes Mautkonzept, das Spediteure auf die Schiene treibt.

Konrad Bergmeister, österreichischer Vorstand der zweistaatlichen Tunnelgesellschaft BBT, rät: „Solche Großprojekte brauchen Austausch, Hinterfragen, Kritik und eine Fehlerkultur statt einer Einhaltung-von-Regeln-Kultur.“ Außerdem sollten die Sachsen „die Bergakademie Freiberg als Botschafter einbinden“, so der Professor .

„Wichtiger als viele Hochglanzprospekte ist der Kontakt zu Vereinen“, nimmt Dulig als Erkenntnis mit. Bürgermeister sollten ins Podium und nicht nur Zuhörer sein. „Hast du die Feuerwehr begeistert, hast du auch den Ort auf deiner Seite.“

Mathieu Grosch denkt von Amts wegen weiter. „Als Teil des Kernkorridors Orient/East-Med steht Dresden–Prag bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste“, sagt der EU-Koordinator. Der Korridor verbinde die Häfen an Nord- und Ostsee mit Schwarzem und Mittelmeer – auf 2 820 Kilometern elf Staaten. Der Belgier verweist auf 30 Milliarden Euro, die bis 2020 zum Ausbau der Verkehrswege abgerufen werden könnten. „Deutschland wäre töricht, darauf zu verzichten“, sagt er. Zumal es auch Jobeffekte gebe. Laut einer Studie macht das Investvolumen beim Brenner-Tunnel 230 000 Arbeitsplätze möglich. Grosch will sich bald mit dem neuen Bahnchef Richard Lutz treffen und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) überzeugen – „mit gutem Bier und noch besseren Argumenten“.

Beides gab’s auch in der „Sachsenklemme“. Die sächsisch-tschechische Abordnung zieht’s weiter – über die Brenner-Autobahn, vorbei an unzähligen Lastern, ans andere Tunnelende. 2026 soll der Bau fertig sein. Dann dauert es drei bis sechs Jahre, ehe Züge im Fünf-Minuten-Takt fahren. Womöglich ist dann in Sachsen Baustart – „bei optimistischster Annahme“, heißt es.

Am Ende des Trips lässt es Minister Dulig richtig krachen: Er darf bei einer Sprengung am österreichischen Tunnelzugang Ahrental bei Innsbruck aufs Knöpfchen drücken. Ein gewaltiger Knall. Ob er in Berlin gehört wurde? „Ich kann sagen, am längsten Tunnel der Welt mitgearbeitet zu haben“, ist Dulig stolz. Darauf ein AH-Bier.

zur Startseite