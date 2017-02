Lernen für den großen Auftritt Eine Weißwasseraner Schulklasse nimmt an einer Fernseh-Quizshow teil. Dafür wird jetzt auch in den Ferien geübt.

Lara, Emma, Jan Niklas und Jonathan (von links) sind von ihren Mitschülern als Spieler ausgewählt worden. Jetzt sucht der Sender zwei von ihnen aus, die in der Sendung am Tisch sitzen und buzzern. © Joachim Rehle

Die Idee ist während der Hofpause entstanden. Dort haben sich Schüler der Klasse 7/1 des Weißwasseraner Landau-Gymnasiums im vergangenen Jahr über Fernsehsendungen unterhalten und sind dabei auf die Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ auf dem Kinderkanal Kika gekommen. Deren Gewinnerklasse winkt in diesem Jahr eine Klassenfahrt nach Madrid. „Das würde sich lohnen, haben wir gedacht“, sagt Schülerin Emma. Gemeinsam mit sechs Mitschülern hat sie dann die gesamte Klasse samt Klassenlehrerin Bianka Benesch von der Teilnahme überzeugt. In vier Wochen ist es nun soweit und die 25 Schüler und ihre Lehrerin reisen nach Köln zur Aufzeichnung der ersten Runde der Sendung. Wenn es gut läuft, könnten zwei weitere Besuche folgen.

Aber schon jetzt sind die Schüler mit vollem Eifer dabei und haben einiges geleistet. Die erste Hürde ist dabei das Überzeugen ihrer Klassenlehrerin gewesen. Diese sei anfangs skeptisch gewesen, sagt Schülerin Marit. Mittlerweile findet Bianka Benesch die Idee aber gut. „Ich wäre nicht darauf gekommen, aber als Erfahrung für die Klasse und Motivation für die Lernarbeit ist das wichtig“, sagt sie. Nachdem alle im Boot waren, hat sich die Klasse dann an die Bewerbung beim Sender gemacht. Schließlich musste dieser ja auch noch überzeugt werden. Dafür haben die Schüler ein vierminütiges Video produziert. Darin zeigen die Siebtklässler unter anderem ihre Hobbys, deren Spanne bei der sportlichen Klasse von Eishockey und Fußball bis zum Reiten, Fechten und Tanzen reicht. Auch Zeichnen und Musik gehören dazu. Daneben wird in dem Video, das vom älteren Bruder einer Schülerin geschnitten worden ist, auch die Klasse als solche und gemeinsame Aktivitäten wie eine Exkursion auf der Neiße oder eine einstudierte Linedance-Choreografie gezeigt. Für die musikalische Untermalung haben die Schüler Andreas Bouranis Hit „Auf uns“ auf die Klasse umgedichtet und gemeinsam mit dem Musiklehrer eingespielt. „Man konnte sich mit einem Video, einem Lied, einem Fototagebuch oder einer Bildergeschichte bewerben. Wir haben gleich zwei Dinge gemacht“, sagt Bianka Benesch.

Das Ergebnis hat auch die Verantwortlichen des Senders überzeugt. Von den 1 440 Schulklassen aus ganz Deutschland, die sich beworben haben, haben es die Weißwasseraner unter die 32 Auserwählten geschafft, die im März gegeneinander antreten. Bis zu dieser Entscheidung hat die Klasse jedoch gezittert. „Bis zum 16. Dezember sollten wir die Information bekommen, ob wir teilnehmen. Als am 14. nichts da war, hab ich noch gesagt, dass es wohl schlecht aussieht“, erinnert sich die Klassenlehrerin. Am 15. Dezember ist dann jedoch die erlösende Mail gekommen.

Seitdem läuft die Vorbereitung. „Wir treffen uns manchmal nach der Schule und spielen Spiele zum Allgemeinwissen“, sagt eine der Schülerinnen. Während der Schulzeit bereitet sich die Klasse zwar nicht explizit auf die Show vor, allerdings könnten dabei natürlich auch Dinge aus dem normalen Unterrichtsstoff als Fragen auftauchen. Denn diese setzen sich aus Wissensgebieten wie Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen und Trinken zusammen. Deshalb muss auch dort noch mehr als sonst aufgepasst werden. In den bevorstehenden Winterferien geht das Lernen ebenfalls weiter. So hat Bianka Benesch ihren Schülern verschiedene Internetseiten zum Üben geschickt und auch der Fernsehsender selbst bietet ein Quiz zur Vorbereitung an. „Die Woche nach den Ferien sind wir im Skilager. Da werden wir auch trainieren. Ich nehme dafür extra ein dickes Buch mit“, sagt die Klassenlehrerin.

Bei der Spielshow kommt es nämlich auf das Wissen der gesamten Klasse an. Dort sitzen zwei Schüler stellvertretend für die Klasse an einem Tisch, müssen auf den Buzzer drücken und die Fragen beantworten. Danach wird dann geschaut, wie die übrige Klasse abgestimmt hat und für jede richtige Antwort gibt es Zusatzpunkte. Wer die zwei Auserwählten sein werden, steht noch nicht endgültig fest. Die Klasse hat sich auf vier Kandidaten geeinigt, von denen ein Team der Fernsehsendung, das die Schule im Januar besucht hat, Probeaufnahmen gemacht hat. Die endgültige Entscheidung liegt beim Sender.

Die Schüler erfahren diese am 8. März, wenn sie zur Aufzeichnung der ersten Runde nach Köln reisen. Optisch werden sie dort geschlossen auftreten. Alle werden ein einheitliches Klassen-Shirt anhaben, kündigt Bianka Benesch an. Wenn die Weißwasseraner dort erfolgreich sind, kommen sie in die zweite Runde am 21. März. Bis dorthin hatte es vor sechs Jahren auch die damalige 6/3 des Landau-Gymnasiums geschafft. Die dritte Runde findet dann am 29. März statt.

Freunde und Familie müssen sich aber noch gedulden, bis sie die Klasse im Fernsehen sehen. Denn ausgestrahlt wird die Show erst ab dem 8. Mai. Das Superfinale ist am 3. Juni in der Sendung Check Eins in der ARD zu sehen.

