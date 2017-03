Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen Lernen der Zukunft

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Nossen. © DA-Archiv

Das Gymnasium liegt in einer landschaftlich reizvollen Umgebung. Die Nähe zur Natur spiegelt sich auch im Profil der Schule wider. In der Jahrgangsstufe 6 gibt es aller 14 Tage für alle eine Doppelstunde, um die Schüler an Beobachtungen in der Natur heranzuführen. Außergewöhnlich ist der Schulforst mit eigener Forsthütte. Zudem gibt es Projekte für unterschiedliche Altersklassen, die sich aus dem engen Kontakt zur TU Freiberg ergeben. Weitere Besonderheiten des Hauses sind ein Chemielabor und ein Bandprobenraum, der auch in Freistunden genutzt werden kann. „Die materiellen Bedingungen für den Unterricht sind sehr gut“, meint Schulleiter Karsten Zeibig. Die Häuser I und II wurden bis 2006 saniert. „Seit 2011 wurden durch einen Erweiterungsbau die Bedingungen vor allem für den naturwissenschaftlichen Unterricht auf einen hohen Standard gehoben“, ergänzt er. Es gibt drei Informatikkabinette. Seit dem vergangenen Jahr sind zwei Klassensätze Tablets im Einsatz. (DA/sol)

Gymnasium Nossen, Seminarweg 4

Telefon...........................................................035242 68866

E-Mail........................................sekretariat@gymnossen.de

Homepage.............................................www.gymnossen.de

Schulleiter.......................................................Karsten Zeibig

Schüler..............................................................................710

max. Anzahl Fünftklässler..............................................112

Lehrer..................................................................................60

Träger........................................................Landkreis Meißen

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebote....................................................................ja

Verpflegungsangebote

Mensa mit Mittagstisch und Kiosk.........................................ja

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.............................................................nein

Besondere Angebote

Eigene Druckerei, gut ausgestattete Bibliothek mit außergewöhnlicher Architektur, Tag der Zivilcourage, Tag der Artenvielfalt, Weihnachtssingen in der Nossener Stadtkirche

