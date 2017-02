Lernen auf der Wolfs-Wippe Auf dem Erlichthof in Rietschen gibt es ein neues Angebot. Dabei erfahren die Besucher viel über Wölfe und bewegen sich dabei.

Neben der Wippe vor der Wolfsscheune gibt es auf dem Erlichthof noch einen Turm zum Beobachten oder die Spurensuche in einem Sandkasten. © Rolf Ullmann

Langsam neigt sich die asymmetrisch gebaute „Räuber-Beute-Wippe“ zugunsten der Beutetiere. Denn ein Besucher nach dem anderen wechselt die Seite der Wippe. Was zunächst wie ein Spiel aussieht, verdeutlicht jedoch anschaulich das Verhältnis zwischen der Zahl der Wölfe und der Anzahl ihrer Beutetiere in der Natur. Die Wippe gehört zum neuen Informations- und Erlebnisgelände auf dem Erlichthof in Rietschen, das am Sonnabendvormittag offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde.

Jana Endel, Mitarbeiterin des Kontaktbüros „Wölfe in Sachsen“, führte die Gäste zum Auftakt über das Gelände vor der Wolfsscheune und erläuterte die Funktionen der insgesamt sechs Stationen. „Die hier aufgebauten Elemente ergänzen und erweitern das Informationsangebot der Ausstellung über den Wolf im Innern der Scheune“, so die Wolfsexpertin. Bei der Konzeption der Anlage wurde sehr großer Wert darauf gelegt, dass deren Nutzer sich hier aktiv betätigen können.

Neben der Wippe, auf der etwa 20 bis 25 Personen Platz finden können, haben die Besucher die Möglichkeit, selbst auf Spurensuche im Sandkasten zu gehen. Hier gilt es, mit Hilfe einer Schautafel die Spuren von Isegrim sowie unter anderem die von Reh und Hirsch zu bestimmen. Einen Wolf in der freien Wildbahn zu entdecken, war und wird auch in Zukunft den meisten verwehrt bleiben. Der neue Beobachtungsturm bietet jedoch Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, zumindest einen aus Holz gefertigten Wolf zu entdecken. Wo der steht, wird aber nicht verraten. Der Holzbildhauer Rene`Theurich aus See schuf diese täuschend echt aussehende Skulptur.

Jürgen Eichhorst, der Leiter des Kreisforstamtes im Landkreis Görlitz, würdigte während der Eröffnung den hohen Stellenwert der Anlage. „Sie trägt gewiss zu einer weiteren Versachlichung der Wolfsdiskussion bei und ist sachsenweit derzeit einmalig“. Auf rund 260 Veranstaltungen mit Schulklassen, Vorschul- sowie Erwachsenengruppen rund um das Thema Wolf kann das Kontaktbüro allein 2016 verweisen.

Auch in diesem Jahr ist der Terminkalender bereits erneut reichlich gefüllt. Der Informations- und Erlebnispfad wird fraglos dabei eine wichtige Rolle spielen, sodass die rund 80 000 Euro, die in das Projekt geflossen sind, eine gute Investition für die Zukunft bilden. Jana Endel nutzte die Gelegenheit, um allen, die am Aufbau und der Gestaltung des Geländes beteiligt waren, zu danken. Insbesondere galt ihr Dank dem Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, durch dessen großzügige Förderung das Vorhaben verwirklicht werden konnte.

Die Elemente des Informations- und Erlebnisgeländes wurden durch die Firma Holzdesign von Alexander Fromme in Niesky hergestellt und im November und Dezember am Erlichthof aufgestellt. Mitarbeiter des Ingenieurbüros Natur und Bildung in Dresden haben die dazugehörigen Grafiktafeln und Bilder angefertigt. Die Grafikarbeiten wurden aus den Mitteln des Förderprogrammes „Natürliches Erbe im ländlichen Raum“ seitens der Europäischen Union finanziert.

