Leppersdorfer Supermarkt vor der Genehmigung Die Planungen sind fertig, sagt das Landratsamt. Ein Detail muss noch geklärt werden.

Kleiner Ort, großer Einkaufsmarkt: In Leppersdorf soll ein Supermarkt mit einem breiten Angebot entstehen. Lebensmittel, darunter frisches Obst und Gemüse, Getränke werden angeboten.

An der Straße An den Breiten, der Zufahrt zu Müllermilch, soll der Markt entstehen.

Im Herbst vergangenen Jahres war die Freude in Leppersdorf groß: Im Ort entsteht ein Supermarkt, hieß es damals. Seitdem ist am geplanten Standort an der Ecke Pulsnitzer Straße/An den Breiten aber nichts passiert. Doch hinter den Kulissen ist offenbar heftig an dem Projekt gearbeitet worden. Nach Angaben von Klaus Wenzel, Leiter des Bauaufsichtsamtes im Landratsamt in Bautzen, ist der Supermarkt so gut wie genehmigt. „Die Baugenehmigung ist quasi fertig. Aus unserer Sicht gibt es keine Beanstandungen. Die Unterlagen wären auch schon an den Investor mit unserer Unterschrift gesandt worden. Nur ein Detail muss noch geklärt werden“, sagt der Amtsleiter. Es geht um den die Abflussmenge des Regenwassers. Diesen Punkt hatte bereits die Gemeinde Wachau angesprochen. Nach Einschätzung von Bauamtsleiterin Ines Heinze ist vom Planer eine zu große Abflussmenge vorgesehen. Bei starkem Regen könnten Teile der Leppersdorfer Kanalisation die Wassermassen nicht mehr fassen und Kanaldeckel herausgedrückt werden, schätzt die Verwaltung ein. Sie forderte deshalb eine Drosselung der maximalen Abflussmenge auf drei Liter pro Sekunde“, sagte die Bauamtsleiterin.

Parkplatz ausreichend groß

Der Amtsleiter ist aber zuversichtlich, dass das Detail in der nächsten Zeit geklärt werden kann. „Ich gehe davon aus, dass die Genehmigung für den Bau noch im April erteilt wird.“ Nach seinen Angaben wird der neue Supermarkt dem gewohnten Bild entsprechen. „Er hat ein leicht geneigtes Satteldach, wie wir das von vielen anderen Märkten kennen. Der Parkplatz wird ausreichend groß dimensioniert. Da achten die Betreiber schon drauf, dass immer genügend Stellflächen für die Kunden zur Verfügung stehen.“

Die Zufahrt wird über die Straße An den Breiten erfolgen. Da das betreffende Grundstück bereits verkauft ist, könnte es dann mit dem Bau und der Eröffnung schnell gehen. Unklar ist noch, welche Supermarkt-Kette den Antrag gestellt hat. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen großen deutschen Discounter mit einem Lebensmittelangebot, darunter frisches Obst und Gemüse, Waren des täglichen Bedarfs und Artikeln für Haushalt und Freizeit.

Kleines Einkaufszentrum

Lange hatte sich Leppersdorf um einen Supermarkt bemüht und auch selbst bei großen Handelsketten angefragt. Von den großen Anbietern habe es aber immer Absagen gegeben. Der Ort sei viel zu klein für eine solche Investition. Die Zahl der Kunden wäre zu klein. Inzwischen ist die Sachsenmilch-Molkerei immer weiter gewachsen. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Hundert Millionen Euro in das Werk investiert.

Damit stieg die Zahl der Mitarbeiter kontinuierlich an. Inzwischen liegt sie nach Auskunft von Müllermilch bei rund 2 500. Das ist etwa doppelt so viel, wie Leppersdorf Einwohner hat. Etliche der Mitarbeiter dürften aufgrund der günstigen Lage des Einkaufsmarktes hier ihre Einkäufe machen. Hinzu kommen die Durchreisenden, die die Autobahnauffahrt Pulsnitz ganz in der Nähe oder die A 4 selber nutzen. Mit dem Bau der neuen S 177 dürfte sich das Verkehrsaufkommen noch einmal erhöhen.

Mit dem neuen Supermarkt entsteht in Leppersdorf ein kleines Einkaufszentrum. So befindet sich in unmittelbarer Nähe der Werksverkauf von Sachsenmilch mit seinem breiten Angebot Joghurt, Quark, Milch, Käse und anderen Produkten zu günstigen Preisen. Schon jetzt steuern zahlreiche Kunden am Tag diese Einkaufsgelegenheit an. Ebenfalls in dem Bereich ist der Werksverkauf des Leuchtenbauers Helestra zu finden.

