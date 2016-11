Leoni verkauft Werk in Salzenforst Der Kabelspezialist trennt sich von seinem Bautzener Standort mit 30 Mitarbeitern. Der neue Eigentümer hat bereits Pläne.

Fertige Kabeltrommeln im Salzenforster Leoni-Werk. © Uwe Soeder

Der Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni hat seine Tochtergesellschaft in Bautzen verkauft. Das Werk im Gewerbegebiet in Salzenforst gehört demnach jetzt zu dem französischen Unternehmen Ionisos SAS. Die in Nürnberg ansässige Firma Leonie hat am Bautzener Standort bisher rund 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Den Angaben zufolge plane Ionisos SAS, das Geschäft der Elektronenstrahlung fortzuführen und auszubauen. Die Elektronenstrahlbehandlung ermöglicht es den Angaben zufolge, Kabel und andere Produkte so zu veredeln, dass sie etwa weniger anfällig gegen Abrieb, Chemikalien, oder Temperaturschwankungen werden. Leoni begründet den Verkauf mit der Absicht, sich in einzelnen Bereichen teilweise neu aufstellen zu wollen. Der weltweit tätige Konzern beschäftigt in 32 Ländern mehr als 76 000 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.

Bis zuletzt war im Gespräch, dass sich in Salzenforst neben Leoni ein weiteres Unternehmen ansiedeln möchte, das eine Zusammenarbeit mit dem Kabelspezialisten anstrebe. Inwieweit der Deal diese Pläne berührt, blieb zunächst offen. (SZ)

