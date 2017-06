Leona ist Deutschlands Drittbeste EM-Quali ist sportlich geschafft. Beim Turnfest in Berlin holen die Riesaer Aerobic-Mädels gleich einen kompletten Medaillensatz.

Leona Göhler hat allen Grund zur Freude: Sie ist in ihrer Altersklasse Drittbeste Aerobic-Sportlerin Deutschlands. © Rainer Fleck

Gold, Silber und Bronze – die Sportaerobic-Abteilung des ESV Lok Riesa hat beim Deutschen Turnfest in Berlin einen kompletten Medaillensatz ergattert.

Die Bronzemedaille im Rennen um die Deutsche Meisterschaft gab es dabei für Leona Göhler. Mit dieser Leistung wäre sie eigentlich für die Einzelkonkurrenz der AG 1 (Altersklasse 12 bis 14) im Rahmen der Europameisterschaften Mitte September im italienischen Ancona qualifiziert. „Ob wir uns das finanziell leisten können, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, meinte Abteilungsleiter Rainer Fleck etwas bedauernd im Anschluss der Meisterschaften.

Noch besser lief es für das Riesaer Team, das den sächsischen Turnverband im Kampf um den Deutschlandpokal vertrat. Neun Mannschaften aus acht Landesturnverbänden traten im direkten Vergleich (Einzel, Duo, Trio und Team) gegeneinander an. Am Ende konnten sich die Riesaerinnen Celine Neumann, Angelina Huß, Tina Bartsch, Elena Knauer, Leonie Ulrich, Lotta Geisler, Lena Sissi Willner und Lysann Teichmann zum Sieger küren lassen, hatten sie doch alle Teildisziplinen für sich entscheiden können. Damit steht der Pokal nun schon zum dritten Mal in der Elbestadt.

Beim Bundesfinale im Aerobic Dance schaffte es das Riesaer Team zwar erstmals, die Mannschaft vom Bundesstützpunkt aus Halle zu bezwingen. Dafür war diesmal allerdings der SSV Ulm, immerhin mit einigen Profis angetreten, stärker. Trainerin Katharina Fleck war trotzdem zufrieden: „Die Silbermedaille ist ein großartiger Erfolg für uns.“

Dass in den Finaldurchgängen bei den Wettbewerben der Deutschen Meisterschaften nicht alle Übungen fehlerfrei über die Fläche gingen, war an diesem Tag nicht nur ein Problem der Riesaer. „Mit exakterer Ausführung der Schwierigkeitselemente wären wohl noch weitere Medaillen möglich gewesen. Aber wir hatten auch einige Mädchen dabei, welche erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft auf die Fläche gingen. Da kann schon mal der eine oder andere Fehler passieren. Wir greifen nächstes Jahr erneut an“, so ein kurzes Fazit von Kampfrichter und Trainer Sebastian Fleck. (rf/rt)

