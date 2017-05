Boxen Leon Boitz erkämpft Silber Der Faustkämpfer des Boxteams Döbeln/Roßwein holt in Lindow den Deutscher Vizemeistertitel.

Der Döbelner Leon Boitz gewann bei der Deutschen Meisterschaft der Kadetten Silber. © Dietmar Thomas

Bei den Deutschen Meisterschaften der Kadetten in Lindow konnte der Döbelner Leon Boitz – wie bereits 2016 – den Deutschen Vizemeistertitel erkämpfen.

Leon Boitz startete in der Gewichtsklasse bis 37 kg. Im Viertelfinale traf er auf den Landesmeister aus Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Katalski, den er sicher mit 5:0 Punktrichterstimmen besiegte und somit ins Halbfinale einzog. In diesem traf er auf den Hamburger Meister Maxim Kaptil. Von Beginn an war Leon der druckvolle Boxer, ließ dem Hamburger im gesamten Kampfverlauf keine Siegchance und sicherte sich somit nach 2016 seine zweite Finalteilnahme bei einer Deutschen Meisterschaft. Im Finale stand er dann dem starken Hessen Nadir El-Bakri gegenüber, der auch seine vorherigen Kämpfe eindrucksvoll gewinnen konnte. Leon konnte gegen die druckvollen Angriffe des Hessen nur bedingt mithalten, verlor den Kampf durch RSC in Runde zwei. (DA/she)

