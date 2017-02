Lenzer Kirche bekommt Kreuz zurück Durch den zunehmenden Wind drohte die Aktion am Dienstag zunächst zu scheitern. Doch dann nahte Rettung.

Unter Glockengeläut enthüllte am Dienstagnachmittag Pfarrer Sebastian Zehme das Kreuz der Sankt Peter Kirche Lenz. Das Gotteshaus wird zurzeit saniert. © Anne Hübschmann

Die Kirchgemeinde ist Kummer gewöhnt. Kämpfte sie seit Jahrzehnten um die Sanierung ihres geschichtsträchtigen Gotteshauses, musste sie am Dienstag stundenlang darum bangen, dass die monatelangen Bauarbeiten eine zumindest segensreiche Vollendung finden. Immerhin: Bereits um 10 Uhr sollte das weithin sichtbare Kreuz wieder auf dem mit neuen roten Ziegeln eingedeckten Dach angebracht werden. „Ein ganz besonderer Moment, auf den ich mich schon sehr freue“, bekannte Sebastian Zehme tags zuvor im SZ-Gespräch. Was der Pfarrer und seine engagierten Mitstreiter zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen können: Der Moment wird sich Stunde um Stunde verschieben. Zu unpraktikabel ist es, das aus vergoldetem Edelstahl bestehende Kreuz einfach mit Hilfe von Leitern anzubringen. Und seit dem Morgen viel zu windig, um es in luftiger Höhe für Generationen hinweg dauerhaft befestigen zu können.

Alte Ziegel trotzen Stürmen

Letzte Hürden auf einem Weg, den die Lenzer über vier Jahrzehnte hinweg mit Ausdauer und ungebrochenem Optimismus beschritten haben. Denn bevor sich die Sankt Peter Kirche im September vergangenen Jahres endlich wieder in eine Baustelle verwandelt hat, dauerte es tatsächlich. Letztmalig im Mai 1971 – so verrät eine im Dachstuhl gefundene Schiefertafel – war das Dach des von 1700 bis 1710 errichteten Gebäudes neu gedeckt worden. Für gut 25 000 Mark, nicht ahnend, dass es so lange Wind und Wetter trotzen sollte. Den teilweise sehr heftigen Stürmen der heutigen Zeit konnten sie allerdings schon lange nicht mehr Stand halten. In regelmäßigen Abständen richteten die starken Böen immer mal wieder kleinere und größere Schäden an. 2002 und 2004 etwa rissen größere Stellen auf und auch drei Jahre später hinterließ das Sturmtief Kyrill einen beträchtlichen Schaden am Dach der Kirche. 4 500 Euro, so hat sich der seit Juni 2015 im Amt befindliche Pfarrer Sebastian Zehme erzählen lassen, habe die Gemeinde damals aus eigenen Mitteln aufgebracht. Notgedrungen, um die notwendigen Reparaturarbeiten überhaupt durchführen lassen zu können. Seitdem schaute man bei jedem angekündigten Sturm mit besorgtem Blick gen Dach und hoffte, er befördere nicht weitere Ziegel nach unten.

Eine Regung, die auch an diesem letzten Tag im Februar 2017 nicht ganz unbegründet ist. Nachdem man sich am Vormittag dafür entschieden hatte, einen Kran aus Dresden kommen zu lassen, entschlossen sich die Fachleute um Bauleiter Michael Preibisch vor Ort wenig später anders. Zu gefährlich sei der Transport von Arbeitern und Kreuz im simplen Korb wegen des Windes – ein Hubsteiger letztlich die bessere Variante. „Gegen 15 Uhr könnte es so weit sein“, teilt Pfarrer Sebastian Zehme all jenen mit, die sich zum entscheidenden Zeitpunkt einfinden wollen.

Mit dem Verschieben und Vertrösten kennen sich die Lenzer aus. Obgleich: Ihre Bemühungen im Jahre 2010 um eine Sanierung erwiesen sich ja zunächst als durchaus erfolgreich. Der 14 Meter hohe Dachstuhl war damals repariert, die Turmhaube mit Schiefer gedeckt und mit Zink-Titan-Blechen beschlagen worden. Neuer Putz wurde aufgetragen und schließlich fanden die in Innsbruck gegossenen Bronzeglocken ihren Platz im eigens angefertigten Holzglockenstuhl. Angesichts der weiteren vorhandenen Schäden, so dachten sich alle Beteiligten, würden die Arbeiten sicherlich nun weiter fortgesetzt. Doch weit gefehlt. Im März 2012 wurde das Gotteshaus ein Opfer des Rotstifts. Ebenso wie 20 andere Vorhaben kam das Haus damals nicht in die Gunst von Fördermitteln der Gebietsgemeinschaft Heidebogen. Umso erfreulicher, als die Zusage über finanzielle Unterstützung zu Beginn des Jahres 2016 im Briefkasten der Lenzer Pfarrei steckte. Eingedenk einer großzügigen Unterstützung der Landeskirche Sachsen – sie übernimmt immerhin zwei Drittel der mit 435 310 Euro veranschlagten Bausumme – konnte es im Spätsommer losgehen.

Am Nachmittag ist es endlich so weit

Richtig losgehen tut es dann auch plötzlich an diesem Dienstag. Über Lenz ist inzwischen der Nachmittag hereingebrochen. Seit über einer Stunde werkeln Rene Steinert und Daniel Lißner von der Holzbau Firma Sachse in 14 Meter Höhe. Dann ist es endlich so weit. Pfarrer Sebastian Zehme trompetet „Liebster Jesu, wir sind hier“. Es ist jener ergreifender Moment, auf den er den ganzen Tag gewartet hat. „Ich hatte mir immer gedacht, wenn das Kreuz kommt, dann bist du glücklich. Dann ist schon ganz viel auf der Baustelle passiert, dann ist dieser Ort, an denen die Menschen willkommen sind, gesegnet“, sagt Sebastian Zehme. Es ist Punkt 16.40 Uhr als die Glocken der Sankt Peter Kirche anfangen zu läuten und der Pfarrer im Korb des Hubsteigers nach oben fährt. Ein Handgriff und der 39-Jährige enthüllt, worauf nicht nur die Zuschauer am Boden schon so lange gewartet haben: Das leuchtend goldene Kreuz.

zur Startseite