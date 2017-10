Lenz bekommt einen Radweg an der S 81 Die Piste soll über 900 Meter straßenbegleitend vom Ortsausgang bis zum Abzweig nach Geißlitz führen.

Von hier soll der Radweg bis zum Abzweig Geißlitz führen. Jetzt müssen nur die Flächeneigentümer mitspielen. © Kristin Richter

Auf der Staatsstraße zwischen Lenz und Großdobritz sieht man fast nie jemanden, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Vor allem, weil die kurvenreiche, aber gut einsehbare Strecke viele Autofahrer zu riskanten Überholmanövern einlädt. Für Radler ist das, auch wegen der hohen Geschwindigkeit der Autos, kreuzgefährlich. Zumindest auf dem Teilstück zwischen Lenz und der Einmündung nach Geißlitz soll sich das nun ändern. Am Mittwochabend stellten die Planer der LISt GmbH die Voruntersuchung für den Bau eines Radweges auf dem 900 Meter langen Abschnitt vor. Ihre Variante: eine Radler-Piste auf der Westseite der S 81, also von Lenz aus gesehen rechts. Sie soll an der Tischlerei Casper beginnen, wo sie ein Stück in den Dallwitzer Weg hineingeführt wird.

Danach wird sie hinter den vorhandenen Straßenbäumen entlang bis nach Lenz geführt. Am Ortseingang soll eine Verkehrsinsel den gefahrlosen Übergang auf die Ostseite gewährleisten. Die Breite von 2,50 Metern ermöglicht das Befahren im Zweirichtungsverkehr.

Das Projekt ist Teil des 2016 aufgelegten 100-km-Radwege-Programms des Freistaates, und hier wird ihm Priorität eingeräumt. Das heißt, es könnte als erstes in Sachsen fertiggestellt werden. Allerdings hängt das auch vom guten Willen der betroffenen Grundstücksbesitzer ab – und hier gibt es durchaus Bedenken. Ob es denn überhaupt eine Notwendigkeit für den Radweg gebe, bremste eine Bürgerin in der Ratssitzung den Elan der Planer.

Wer sei schon mit dem Fahrrad zwischen Geißlitz und Lenz unterwegs? Zwar besuchen etliche Kinder aus den Dörfern die dortige Grundschule. Aber zum Unterricht radeln könnten aus Altersgründen doch höchstens die Viertklässler. Und auch die würden eher den Weg über Dallwitz wählen. Gerade die Ausweisung als Schulweg aber war ein Kriterium, die dem Projekt Dringlichkeit bescheinigte. Gemeinderat Arndt Geißler widersprach dieser Argumentation heftig. Jeder Kilometer Radweg sei für die Gemeinde ein Gewinn – ob nun Schulweg oder nicht. Die Westvariante mit einer Querung am Lenzer Ortseingang erhöhe überdies die Sicherheit, weil die Autofahrer dort die Geschwindigkeit stärker herabsetzen müssten als in der Tempo-70-Zone am Knotenpunkt S81/Dallwitzer Weg. Sein Ratskollege Joachim Wilzki hätte den Radweg allerdings lieber auf der anderen Straßenseite gesehen. Der Übergang am Ortseingang sei schon etwas unübersichtlich und dorfeinwärts gebe es für Schulkinder eine zweite Gefahrenstelle in Höhe des Friedhofs. Da wäre es angeraten, den Radweg im Ort weiterzuführen. Das aber ist erst einmal nicht Sache der LISt-Planer, die ausschließlich für Bauten außerhalb der Ortschaften verantwortlich zeichnen. Natürlich müsse man den Verbrauch von Ackerland ins Kalkül ziehen, so Planungsingenieur Andreas Winkler. Und auch einige Baumfällungen seien erforderlich – speziell an der Einmündung des Dallwitzer Weges, um eine bessere Sicht zu gewährleisten. Über einen möglichen Termin für den Baubeginn wollten sich die LISt-Leute allerdings noch nicht äußern. Priorität heiße laut Programmvorgabe: Fertigstellung bis spätestens 2025.

Der Priestewitzer Gemeinderat, der wegen der Projektvorstellung extra in der Lenzer Grundschule tagte, ließ am Ende ein mehrheitliches Einvernehmen mit der Westvariante durchblicken. Man müsse den Bauabschnitt in Richtung Großdobritz auch im Zusammenhang mit dem geplanten Radweg nach Zschauitz sehen, sagt Bürgermeisterin Susann Frentzen. Das ergebe es dann eine durchgängige Verbindung bis nach Großenhain. Um die künftige Nutzung macht sich die Priestewitzer Amts-Chefin keine Sorgen. „Wenn ein Radweg einmal gebaut ist“, sagt sie, „dann wird er aller Erfahrung nach auch angenommen.“

