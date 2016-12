Lennox Wunsch vom Weihnachtsbaum Dreimal ist der Weihnachtsmann durch den Ort gefahren, ehe er das Geschenk losgeworden ist. So ein Stress am heiligen Vormittag.

Lennox aus Haßlau hat in diesem Jahr Besuch vom städtischen Weihnachtsmann bekommen. Das wird er sicher auch den Kindern erzählen, mit denen er die Kita Bussi-Bär in Roßwein besucht. © André Braun

Der Besuch des Roßweiner Weihnachtsmarktes bleibt für manche Familien nicht ohne Folgen. Immerhin hängen nach dem Markt jedes Jahr Dutzende Wunschzettel an dem Baum. Auch der von Lennox Straube ist wieder dabei gewesen. „Wir machen da eigentlich immer mit“, erzählt Nicole Straube, die Mutter des Vierjährigen. „Ich finde, das ist eine prima Idee“, begründet sie. Doch diesmal ist etwas anders als sonst: Die Karte des Jungen aus Haßlau ist als eine von denjenigen ausgewählt worden, die der „Weihnachtsmann“ vorgelegt bekommt – mit der Bitte, den Wunsch zu erfüllen.

Also macht sich einer der städtischen Ruprechts am heiligen Vormittag auf die Socken. Doch ihm geht es in Haßlau wie sicherlich manchem Aushilfspostboten – er findet die Nummer 34 b nicht. Selbst nach einer Internet-Recherche augenscheinlich gut vorbereitet, gelingt es nicht auf Anhieb, das Haus der Familie auszumachen. Aber der Weihnachtsmann gibt nicht auf. Und so kommt er trotzdem noch superpünktlich bei Familie Straube an.

Aufs Klingeln hin öffnet sich nicht nur die Haustür, sondern auch die Wohnungstür im Erdgeschoss. „Bis du der Lennox?“, fragt der Rauschebart. Und während ihm wahrscheinlich aus ängstlicher Überraschung die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, ruft es schon aus der ersten Etage. Also stapft er Weihnachtsmann nach oben. In der weihnachtlich geschmückten Stube zeigt der Vierjährige überhaupt keine Berührungsängste. Er sagt dem guten Alten fehlerfrei ein kurzes Gedicht auf und bekommt von ihm prompt das für ihn bestimmte Geschenk ausgehändigt. Während der Rauschebart zum nächsten wartenden Kind „abrauscht“, hält Lennox das Geschenk mit strahlenden Augen in den Händen.

Er habe sich einen Traktor gewünscht, einen für draußen, erzählt der Junge. Seine Eltern sind ihm beim Auspacken behilflich. Ein Rasentraktor ist das nicht, was da zum Vorschein kommt. Doch enttäuscht ist der Vierjährige bei Weitem nicht. „Och, ein Krankenwagen“, jubelt er und will sogleich die fehlenden Räder anbauen. Technik hat es ihm angetan, verraten seine Eltern. In einem Krankenwagen ist Lennox selbst schon einmal mitgefahren. Der Kleine macht dazu eine vielsagende Mine. Nach einem Sturz vom Klettergerüst sei der Besuch im Krankenhaus nötig gewesen, erzählt Nicole Straube. Daher weiß der Junge, dass der Verletzte auf die Trage gehört und die Rettungssanitäter vorn im Fahrzeug Platz nehmen.

Außer Lennox Wunsch werden am Weihnachtstag in Roßwein noch die weiterer Kinder wahr. Seit mehreren Jahren schon bietet die Kommune an, dass Mädchen und Jungen einen Wunschzettel am Weihnachtsbaum im Rathaus aufhängen. Der Bürgermeister selbst und sein Stellvertreter Peter Krause finanzieren seit jeher den Kauf der Geschenke. Inzwischen haben sich noch mehr Personen gefunden, „die sich einfach einen Wunschzettel schnappen und das Geschenk dann schön eingepackt bei uns für den Gabensack abgeben“, sagt Rathauschef Veit Lindner (parteilos). Daher seien jetzt schon zwei Weihnachtsmänner für die Kommune unterwegs, damit alle Kinder bis zum Mittag ihre Geschenke erhalten haben.

