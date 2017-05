Lenkdrachen aus Peugeot in Zittau gestohlen Unbekannte Autodiebe scheitern am Sonntag an einem Peugeot.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag einen auf der Verlängerten Eisenbahnstraße in Zittau abgestellten Peugeot aufgebrochen, um diesen zu stehlen. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch, das Fahrzeug zu starten. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

Die Autodiebe ließen letztlich das Auto stehen, nahmen dafür aber einen im Fahrzeug befindlichen Lenkdrachen im Wert von 400 Euro mit. Der angerichtete Sachschaden wird vom Fahrzeugeigentümer auf 100 Euro geschätzt. (sz/on)

