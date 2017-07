Lenin auf Reisen? Für das Denkmal aus der Bischofswerdaer Kaserne gibt es einen Interessenten. Nicht der erste, der es haben möchte.

Bis zu Beginn der 1990er-Jahre hatte Lenin seinen Platz auf dem Kasernengelände an der Bautzener Straße. Nach dem Abzug der sowjetischen Garnison sicherte die Stadt Bischofswerda das Denkmal. © Archivfoto: Thorsten Eckert

In Dresden wurde wochenlang darüber diskutiert, ob Lenin ins Stadtbild zurückkehren soll. Bis 1992 war das Standbild, das den russischen Revolutionsführer gemeinsam mit Ernst Thälmann und Rudolf Breitscheid zeigt, auf dem Wiener Platz am Hauptbahnhof zu sehen. Bei einer Versteigerung gab es jetzt die Möglichkeit, die monumentale Plastik zurückzukaufen. Die Stadt Dresden verzichtete.

Bischofswerdas Lenin ist noch immer in der Stadt – vor Wind und Wetter durch eine Plane auf dem Bauhofgelände geschützt. Ewig muss er dort möglicherweise nicht mehr auf seinem Stein hocken. Es gebe einen Interessenten, der die Plastik aufstellen möchte, sagte jetzt Rathaus-Sprecher Sascha Hache. Die Verhandlungen laufen, sie sind aber noch nicht abgeschlossen. Solange der Vertrag nicht unter Dach und Fach ist, hält man sich im Rathaus mit Auskünften bedeckt, wer der Interessent ist. Nicht bekannt ist bislang auch, ob Lenin verkauft oder als Dauerleihgabe einem künftigen Nutzer übertragen werden soll.

An dieser Frage scheiterte schon einmal die – vielleicht letzte – Reise von Wladimir Iljitsch Uljanow. Das DDR-Museum im Spreewaldort Burg bekundete vor drei Jahren Interesse. Für eine einmalige Zahlung von 500 Euro wollte es die etwa zwei Meter hohe Statue als Dauerleihgabe übernehmen. Der zuständige Stadtratsausschuss stimmte zu, der Vertrag wurde vorbereitet, bis es sich die Spreewälder anders überlegten und den Lenin kaufen wollten. Sie begründeten es mit der Angst vor Vandalismus, denn das Denkmal sollte auf dem Außengelände des Museums aufgestellt werden. „Die Versicherung und die Schutzmaßnahmen für das Denkmal würden uns finanziell auffressen“, begründete es Museumsleiterin Anja Urban im Herbst 2014.

Im Depot gelandet

Der Schmöllner Steinbildhauermeister Manfred Wagner schuf die Sandsteinplastik – Lenin, auf einem Sockel sitzend, mit einem Buch in der Hand und nachdenklich blickend. 1970 wurde das Denkmal vor dem Kulturhaus der Kaserne der sowjetischen Garnison an der Bautzener Straße aufgestellt. Es war ein Geschenk des damaligen Rates des Kreises Bischofswerda anlässlich des 100. Geburtstages des Revolutionsführers. Bis zum Beginn der 1990er-Jahre stand es im Kasernengelände. Dann zog die Sowjetarmee ab. Die Kaserne wurde abgerissen und Lenin kam ins Depot, wo er noch jetzt ist. Bereits vor drei Jahren wurde in Bischofswerda kontrovers diskutiert, ob die Stadt die Statue abgeben oder als Zeugnis der Stadtgeschichte behalten soll. (SZ)

zur Startseite