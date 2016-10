Lemm offen für längeres Stadtfest Radeberg feiert im nächsten Jahr sein Stadtfest zu Pfingsten. Es gäbe einen freien Tag mehr.

Zum Bierstadtfest in Radeberg sticht der OB ein Fass an. © Thorsten Eckert

Wird im kommenden Juni das Bierstadtfest in Radeberg doch um einen Tag verlängert? Nachdem die SZ über die Diskussionen berichtet hatte, das Bierstadtfest, das im kommenden Jahr auf das Pfingstwochenende fällt, um den Pfingstmontag zu verlängern, meldete sich jetzt Radebergs OB zu Wort. Grundsätzlich sei er für diesen einen Tag zusätzlich durchaus offen, schreibt Lemm in einem Kommentar auf der Facebook-Seite der SZ. „Ob das letztlich so einfach machbar ist, kann ich so aus dem Hut aber nicht einschätzen“, unterstreicht er allerdings. Lemm will das Thema nun jedenfalls noch einmal mit den beiden Mitveranstaltern Gewerbeverein und Radeberger Exportbierbrauerei besprechen.

Das Bierstadtfest wird in den kommenden Jahren immer am ersten Juni-Wochenende stattfinden. Damit sollen Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen vermieden werden, zudem haben die Organisatoren auch die Sommerferienzeiten im Blick. Dass das Bierstadtfest dabei im kommenden Juni ausgerechnet auf Pfingsten fällt, sei zwar nicht ausdrücklich gewollt gewesen, aber auch nicht als problematisch angesehen worden, so Lemm Mittwochabend im Stadtrat, wo das Thema ebenfalls angesprochen worden war. „Auch aus religiöser Sicht gibt es da keine Probleme“, machte der OB deutlich. (SZ/JF)

zur Startseite