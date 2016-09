Lemm holt den Haushalt-Hammer raus Im Stadtrat lüftete der OB erste Geheimnisse zu den Finanzen der kommenden zwei Jahre. Auch die Pestalozzi-Schule spielt da eine wichtige Rolle.

Nein, eine Schatztruhe gibt es im Radeberger Rathaus sicher nicht. Dennoch: Läuft alles nach Plan, könnte Radeberg Mitte nächsten Jahres schuldenfrei sein. Und trotzdem kräftig auf die Investitionstube drücken. © Thorsten Eckert

Ganz zum Schluss packte Radebergs OB noch mal den sprichwörtlichen Hammer aus: Und verkündete die ersten – bisher noch streng geheimen – Eckdaten des Radeberger Doppelhaushalts für 2017 und 2018. Und das wird ein wirklicher Paukenschlag! Und OB Gerhard Lemm (SPD) machte schon mal klar: „Wenn das alles so funktioniert, dann gebe ich einen aus!“ Und tatsächlich hat sich die Stadt etwas Großes vorgenommen: kräftig zu investieren nämlich und dennoch Mitte 2017 schuldenfrei zu sein!

Wie viel Geld will Radeberg in den kommenden beiden Jahren ausgeben?

Mindestens runde zehn Millionen Euro sollen aus dem Stadtsäckel in Neubau-Vorhaben und Sanierungen fließen. Jedes Jahr etwa fünf Millionen Euro – vorausgesetzt, die ins Auge gefassten Fördermittel fließen. Denn die decken im Durchschnitt bei vielen Vorhaben ja gut ein Drittel der Kosten ab. Müsste Radeberg die komplette Summe zahlen – wie vor Jahren zum Beispiel beim Neubau der Ludwig-Richter-Oberschule müssten einige Pläne zu den Akten gelegt werden.

Welche Bauvorhaben sollen 2017 und 2018 in Radeberg angepackt werden?

Eingeplant ist zum Beispiel der Neubau des abrissreifen Vereinsgebäudes auf dem Sportplatz in Liegau-Augustusbad. Runde 1,7 Millionen Euro sollen dafür fließen. Der Stadtwirtschaftshof soll einen Neubau hinter dem Feuerwehrgebäude am Bruno-Thum-Weg beziehen, auch das längst viel zu klein gewordene Gerätehaus der Feuerwehr soll für runde 3,2 Millionen Euro saniert und ausgebaut werden. Zudem steht natürlich auch die dringend notwendige – und seit Jahren geplante – Sanierung der Oberstraße im Plan, deren Kosten die Stadt für den Freistaat vorschießt und auch in neue Fußwege und Beleuchtung investiert.

Kommt jetzt auch der lange geforderte Ausbau der Pestalozzi-Oberschule?

Ja. Im kommenden Doppelhaushalt werden Planungskosten für die Erweiterung der aus allen Nähten platzenden Pestalozzi-Oberschule enthalten sein. Runde 3,1 Millionen Euro wird der Anbau wohl kosten – mögliche Varianten sind ja bereits untersucht worden. Von einem Bau auf dem bisherigen Schulhof, bis zu einem gläsernen Anbau auf dem Parkplatz zur Turnhalle hin. Geplant wird nun wohl bis Ende 2018, die Bagger sollen dann in den Jahren 2019 und 2020 rollen, so Lemm. „Es zeigt sich einfach, dass wir hier nun in Sachen Platz wirklich an Grenzen stoßen“, so Lemm Mittwochabend im Stadtrat. Seit Jahren müssen an der Pestalozzi-Oberschule bekanntlich die Plätze in den neuen fünften Klassen verlost werden, weil die Anmeldezahlen höher sind, als es Plätze in den Klassenräumen gibt. Aber bisher war ein Ausbau kein ernsthaftes Thema gewesen. „Aber jetzt muss hier etwas getan werden“, machte der OB klar.

Wie hoch ist der Investitions-Bedarf in den kommenden fünf Jahren?

Der Bedarf ist sicher noch ein bisschen höher, aber alle Wünsche können auch in Radeberg nicht in Erfüllung gehen: Bis 2021, so prognostizierte OB Lemm im Stadtrat, werde die Bierstadt knapp 21 Millionen investieren. In der Hoffnung auf rund sieben Millionen Euro Fördermittel.

Wie soll Radeberg bis Mitte 2017 schuldenfrei werden können?

Die Stadt will sogenannte Sondertilgungs-Möglichkeiten nutzen, um die letzten noch laufenden Kredite vorzeitig abzuzahlen. „Dafür braucht es aber ein Mit-Tun der Banken“, macht OB Lemm deutlich. Denn die arbeiten bekanntlich mit dem Geld ihrer Kredit-Kunden, auch mit dem von Städten. Die Ostsächsische Sparkasse, so der OB Mittwochabend, habe aber bereits signalisiert, für solche Vereinbarungen bereit zu sein. Derzeit muss die Stadt noch letzte Kredite in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro abzahlen.

