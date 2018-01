Lemm fordert Schulleiter ein Die Grundschule Süd in Radeberg ist ohne eigene Leitung. Der OB will das nicht hinnehmen.

Die Grundschule Süd in Radeberg. © Thorsten Eckert

Radeberg. Dass derzeit die größte Grundschule der Stadt ohne eigene Leitung ist, will Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) nicht länger hinnehmen. Zum Schuljahresbeginn war bekanntlich der Chef der Grundschule-Süd Thomas Grahle durch die zuständige Bildungsagentur für ein Jahr nach Görlitz abgeordnet worden. Seither muss die Leiterin der Grundschule-Mitte die Südschule mitbetreuen. Dass es da zu Problemen komme, sei fast logisch, so Lemm. „Ich fordere eine eigene Leitung für die Grundschule-Süd, man kann keine großen Schulen im Nebenamt betreuen“, machte der OB in seiner Neujahrsansprache im Kaiserhof deutlich. Besonders empörte sich das Stadtoberhaupt, „dass wir von der Bildungsagentur über erst informiert wurden, als der Schulleiter schon versetzt worden war“. In jedem Fall hofft Lemm, dass Thomas Grahle zurückkommen werde, „mit dem wir sehr gut zusammengearbeitet haben“. (SZJF)

