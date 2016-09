Leitung für die Batteriefabrik Die Erschließungsarbeiten für das neue Industriegebiet Bernbruch-Nord starten in wenigen Tagen. Die Daimler AG investiert hier im großen Stil.

Großbaustelle Industriegebiet Bernbruch-Nord. © Matthias Schumann

Am 4. Oktober beginnt die Medienerschließung für das neue Industriegebiet Bernbruch-Nord. Hier wird die Daimler AG in den nächsten Jahren insgesamt 500 Millionen Euro in den Ausbau ihres Batteriestandortes investieren. Eine Voraussetzung dafür ist die Bereitstellung von ausreichend Trinkwasser, Strom und Gas sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers über die Ewag Kamenz. Der Regionalversorger baut dazu zunächst eine 1,8 Kilometer lange Trinkwasserleitung von der Obi-Kaufland-Kreuzung bis zur Straße Am Ochsenberg. Dafür werden 800 000 Euro ausgegeben, für die die Accumotive GmbH & Co. KG aufkommt. Insgesamt kostet die Erschließung 1,8 Millionen Euro. Mit dem am ersten Herbstferientag startenden Leitungsbau sind einige Verkehrseinschränkungen verbunden. (SZ)

zur Startseite