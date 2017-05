Leiter mit Knick Die Freitaler Feuerwehr hat einen neuen Drehleiter-Wagen. Das alte Modell soll nun anderswo eine Chance kriegen.

Kreisbrandmeister Karsten Neumann, Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg und Stadtwehrleiter Manfred Schulz (v. l.) bei der symbolischen Schlüsselübergabe. © Andreas Weihs

Freital. Was für ein Spektakel: Mit Blaulicht, Musik Nebel-Effekten und großem Publikum ist das neue Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Freital jetzt offiziell in den Dienst gestellt worden. Die Drehleiter, die sich binnen 78 Sekunden auf 30 Meter ausfahren lässt, ist damit ab sofort einsatzbereit. Das Fahrzeug ersetzt das alte, das nach 20 Jahren und 33 500 Kilometern auf dem Tacho bei der Freitaler Feuerwehr ausgedient hat. Eigentlich müsste der alte Drehleiter-Wagen noch nicht in Rente. Allerdings wäre in Kürze die Hauptinspektion fällig gewesen. Zu den dafür anfallenden Kosten von 35 000 Euro wären weitere hinzugekommen. Denn einige technische Teile müssen nach einer gewissen Zeit, auch wenn sie nicht Defekt sind, ausgetauscht werden.

Weil obendrein Fördermittel winkten, entschied der Stadtrat, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Hergestellt wurde es von einer Firma in Karlsruhe. Insgesamt 635 000 Euro hat Freital dafür bezahlt, 438 000 Euro davon kamen vom Freistaat.

Der neue Einsatzwagen wird künftig zur Höhenrettung im gesamten Freitaler Stadtgebiet im Einsatz sein. „Hinsichtlich der im Stadtgebiet bestehenden Risiken, etwa in den zehngeschossigen Wohnhäusern im Stadtteil Zauckerode, ist das Vorhalten eines solchen Fahrzeugs zwingend erforderlich“, heißt es von der Stadt. Doch nicht nur in Freital wird der Wagen im Einsatz sein. Auch die umliegenden Orte Bannewitz, Kreischa, Rabenau, Tharandt und Wilsdruff können im Notfall auf die Technik der Freitaler zurückgreifen.

Um die Drehleiter im Ernstfall und bei Übungen bedienen zu können, sind die Kameraden extra geschult worden. „Die Technik heute ist mit der von vor 20 Jahren überhaupt nicht vergleichbar“, sagt Manfred Schulz, Leiter der Feuerwehr Freital. So haben sich Motorisierung und Getriebe wesentlich verbessert. „Das neue Fahrzeug fährt sich fast wie ein Pkw“, ist Schulz begeistert. Außerdem ist es dank hydraulischem Knickarm flexibler einsetzbar.

So kann die Leiter auch in engen Straßen oder über Hindernisse, wie Brüstungen, manövriert werden. „Früher brauchte das Fahrzeug zehn Meter Abstand zum Gebäude, jetzt reichen vier, fünf Meter“, sagt Schulz. Außerdem bietet der Korb am Leiterende mehr Platz. Fasste dieser am alten Fahrzeug maximal drei Personen, können jetzt fünf Personen auf einmal transportiert werden, genauso wie Rollstuhlfahrer und Schwerlasttragen. Auch wenn sie in Freital nicht mehr gebraucht wird, eine Chance könnte das alte Fahrzeug anderswo bekommen. Bei einer Versteigerung soll ein neuer Besitzer gefunden werden. „Ein Wertgutachten wird derzeit angefertigt“, sagt Schulz. Beim Brand der Gießerei in Schmiedeberg im Februar ist der alte Wagen letztmalig zum Einsatz gekommen. Beinah wäre er vorigen Donnerstag noch einmal ausgerückt. Wegen eines technischen Defekts musste er jedoch in der Garage bleiben. Verrichten können hätte er jedoch nichts. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

