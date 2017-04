Leiter des Museums in Sebnitz geht Der Historiker Robert Rösler wird Anfang Mai eine neue Stelle in Leipzig antreten.

Der Museumschef Robert Rösler verlässt Sebnitz. © marko förster

Robert Rösler verlässt seine bisherige Wirkungsstätte im Sebnitzer Heimatmuseum. Der Historiker bestätigte dies gegenüber der SZ. Er hat seine Anstellung als Museumschef in Sebnitz gekündigt und tritt Anfang Mai eine neue Stelle in Leipzig an. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Rösler. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Augen. Als er im September 2011 die Leitung des Hauses übernahm, habe er viel Unterstützung erfahren. „Es war eine ganz tolle Zeit für mich“, erklärte der 37-Jährige, der als Leiter der Städtischen Sammlungen auch für das Afrikahaus verantwortlich war. Robert Rösler (Foto: M. Förster) wechselt an das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig. Das Museum gehört zur Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und widmet sich vorwiegend der DDR-Zeit. (SZ/dis)

