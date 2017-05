Leitbilddebatte soll weitergehen Nach dem Rücktritt der externen Moderatorin setzt das Kamenzer Rathaus verstärkt auf die Arbeitsgruppen.

Um das Kamenzer Leitbild geht es auch weiterhin - künftig verstärkt in Arbeitsgruppen. © Matthias Schumann

In der vergangenen Woche war die externe Moderation der Kamenzer Leitbilddebatte, Hilke Domsch von Geokompetenzzentrum Freiberg, überraschend zurückgetreten. Damit hatte sie die Konsequenz aus einer Misstrauensfrage aus der erst Ende April gebildeten „Steuerungsgruppe“ gezogen. Ein Mitglied aus Lückersdorf-Gelenau hatte die Vermutung geäußert, dass die Moderatorin über das Geokompetenzzentrum für jene Bergbaufirma tätig sein könnte, die die Bergbaurechte am Wal- und Wüsteberg hält. Das ist zwar nicht der Fall, aber die Vorhaltung selbst habe ihre weitere Mitarbeit am Projekt sinnlos gemacht, so Hilke Domsch. Die Frage ihrer Nachfolge ist offenbar noch nicht entschieden. OB Roland Dantz informiert in dieser Woche die Stadtratsausschüsse über die neue Lage. „Wir haben vier Arbeitsgruppen, die gut aufgestellt sind. Über die Moderatorenfunktion wird die Steuerungsgruppe Mitte Juni befinden.“ Der OB bekräftigte, dass Unterstützung in der Leitbilddebatte auch von der Verwaltung selbst geleistet wird. Sie soll aber vor allem im Stadtrat und in der Bürgerschaft selbst geführt werden. Der Steuerungsgruppe gehören acht Räte, drei sachkundige Einwohner und zwölf Bürger an. (SZ)

