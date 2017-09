Leitbild soll konkreter werden Am Mittwoch wurde der zweite Entwurf zum Leitbild der Gemeinde vorgestellt. Er holte sich so einige Kritik ab.

Mühlbach will ein Leitbild. Aber nur Wenige arbeiten mit. © Marko Förster

Als am Mittwochabend der zweite Entwurf des Leitbilds für die Gemeinde vorgestellt wurde, war der Speisesaal der alten Schule in Mühlbach nur spärlich gefüllt. Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) fragte sich, ob es die Leute denn gar nicht interessiere, was in ihrer Gemeinde passiert. Die etwa 15 Müglitztaler, die gekommen waren, beteiligten sich rege an einer Diskussion und hielten mit Kritik nicht hinter dem Berg.

Das Leitbild hat eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten erstellt. Auch die Ergebnisse einer Bürgerbefragung waren mit eingegangen. Daran hatten sich etwa 170 Personen beteiligt, sagte Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen) von der Arbeitsgruppe. Derzeit bildet das Leitbild auf drei Seiten zu sieben Stichworten von Wirtschaft bis Kultur die Visionen zur Gemeinde-Entwicklung ab. Es kann auf der Internetseite der Gemeinde eingesehen werden.

Einig schienen sich die Bürger darin zu sein, dass das erarbeitete Leitbild konkreter werden sollte. Schließlich sollen sich die Bürger durch das Leitbild mit der Gemeinde verbunden fühlen, begründete es ein Anwesender. Wiederum andere forderten, dass das Papier noch viel mehr die künftige strategische Ausrichtung der Kommune formulieren sollte.

Ein Maxener forderte, dass der Ist-Zustand der Gemeinde in das Leitbild aufgenommen wird. „Unsere Lebensqualität ist nicht niedrig, das sollte man fixieren“, sagte er. „Schließlich möchte man sich nicht verschlechtern.“ Die Arbeitsgruppe wird sich nun noch einmal zusammensetzen und die am Mittwochabend angebrachten Vorschläge auswerten. Außerdem werde man eventuell noch einmal direkt mit denen sprechen, die Kritik formulierten, hieß es am Mittwoch. Dann werde man das Leitbild noch einmal überarbeiten und erneut veröffentlichen. (SZ/kk)

