Leitbild lässt auf sich warten Die Verwaltung will die Vorzüge des Kreises in Worte packen. Sechs Visionen gibt es schon.

Es gibt immer noch zu viele unterschiedliche Auffassungen zu den Inhalten“ – Landrat Matthias Damm. © André Braun

Mittelsachsen ist prinzipiell eine Verwaltungsstruktur. Im Zuge der Kreisreform wurde der Begriff geschaffen. Seitdem versuchen die Bürger und die Kreisverwaltung, ihn mit Leben zu füllen. Ein Leitbild für den Landkreis soll es eigentlich schon seit mindestens einem Jahr geben. „Es gibt immer noch zu viele unterschiedliche Auffassungen zu den Inhalten“, sagte Landrat Matthias Damm (CDU) kürzlich vor Unternehmern in Döbeln.

Bislang gibt es einen Entwurf. Der ist auch schon recht detailliert. „Wir haben sechs Visionen für die Region verfasst“, so Damm. Die Verwaltung wolle nun langsam zum Punkt kommen. Ganz getreu Vision 6: „Wir Mittelsachsens packen’s an – aktives Miteinander durch bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt.“ „Wir haben einen externen Berater eingekauft“, so Damm. Das Leitbild wurde mehrfach in den Ausschüssen und im Kreistag diskutiert. Der letzte Entwurf werde nochmals zur Diskussion gestellt. „Es muss eine Lösung her, die von der Mehrheit der Kreisräte getragen wird. Ich hoffe, dass es in einer der nächsten Sitzungen beschlossen wird“, sagte Matthias Damm.

Das Leitbild solle dann nicht nur auf der Internetseite des Kreises abrufbar sein und für Werbung eingesetzt werden. „Ziel ist, es in gedruckter Form als kleines Heftchen unter die Leute zu bringen“, so Matthias Damm. In Mittelsachsen solle jeder Arbeit finden und eine berufliche Perspektive – „wir sind Weltspitze in innovativen Marktnischen“, lautet eine weitere Vision. Zudem habe Mittelsachsen lebenswerte Kulturräume. „Wir sind uns aber durchaus bewusst, dass die Mentalitäten der Menschen in unserem großen Flächenlandkreis traditionell unterschiedlich gewachsen sind“, so Damm.

Diese Unterschiedlichkeiten seien aber „ein unheimliches Pfund“. Regionale Verwurzelung und die Individualität sowie die verschiedenen Mentalitäten hätten auch ihren Reiz. Getreu dem Motto von Vision 1: „Mittelsachsen ist zusammengewachsen – uns verbindet mehr als wir denken.“

