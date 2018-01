Leitbild-Debatte soll weitergehen Am 24. Januar wird zu einem öffentlichen Diskussionsabend ins Kamenzer Rathaus geladen.

Das Logo der Leitbilddebatte. © PR

Kamenz. Die Leitbilddebatte in Kamenz war in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten. Das soll sich jetzt wieder ändern – mit einer Einladung der Bürgerschaft zu einem öffentlichen Informations- und Diskussionsabend, der am 24. Januar um 18.30 Uhr im Ratssaal stattfindet.

Wie Rathaussprecher Thomas Käppler mitteilt, geht es in dieser Veranstaltung um die Vorstellung allgemeiner Trends in der Stadtentwicklung in Deutschland sowie um den Austausch zu den Konsequenzen für die Stadt Kamenz. So werde der Stadtentwicklungsberater, der auch der neue Moderator des Leitbildprozesses ist, in einem Impulsvortrag Aspekte zu Kernthemen wie Wohnstandort, lokale Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Handel und Versorgung, Bildung und soziale Betreuung, Klima und Energie, Stadtgesellschaft und regionale Kooperation erläutern. Stichworte seien Wohnungsangebot und -nachfrage, Arbeitsplatzentwicklung und Fachkräftemangel, Onlinehandel und Rückbesinnung auf regionale Produkte, Bildungsinfrastruktur im regionalen Wettbewerb, Klimaschutz und Klimaanpassung, Bürgerbeteiligung und Ehrenamt.

Für die Art und Weise des Umgangs mit diesen überregionalen Entwicklungstrends werde die weitere demografische Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein: Wie wirkt sich die bestehende Altersstruktur auf die künftige Entwicklung von Kamenz aus? Welche Veränderungen sind unter verschiedenen, auch aus der wirtschaftlichen Entwicklung ableitbaren Entwicklungsszenarien zu erwarten? Wie geht man grundsätzlich mit Bevölkerungsprognosen um?

Auch hierzu werden Informationen gegeben, die im Verlauf der Veranstaltung Grundlage einer produktiven Diskussion sein können, wie es ausdrücklich heißt. Die Ergebnisse dieser Diskussion würden in die laufenden bzw. geplanten Prozesse der Leitbildentwicklung und der Fortschreibung der Stadtentwicklungsstrategie einfließen. So soll der erste Entwurf des kommunalen Leitbildes „Kamenz 2030“ auf einer öffentlichen Veranstaltung am 5. Mai durch die daran beteiligten Arbeitsgruppen erläutert und zur Diskussion gestellt werden. „Insgesamt ist ein interessanter und spannender Abend mit konstruktiven Gesprächen zu erwarten“, so Käppler. (SZ)

