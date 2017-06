Leisnigerinnen steigen auf Die Damen 30 des VfB haben alle Partien in der Bezirksklasse gewonnen. Das liegt nicht nur am Können der Spielerinnen.

Die Damen-30-Mannschaft des VfB Leisnig freut sich über den Aufstieg. Von links: Mandy Thieme, Margit Eichler, Katja Straßberger, Merit Grzeganek, Katrin Goldammer und Bernadette Kretschmer. © VfB Leisnig

Besser konnten die Sommersaison und der Neustart in der Bezirksklasse Damen 30 für die Mannschaft des VfB Leisnig nicht laufen. Mit dem souveränen 8:1-Sieg gegen die Auswahl der Böhlitz-Ehrenberger Damen ist der Aufstieg in die Bezirksliga sicher. Dabei war bereits nach den Einzeln der Sieg mit 5:1 in trockenen Tüchern, die Doppel waren nur Resultatskosmetik. Das Spitzendoppel Bernadette Kretschmer/Katja Straßberger benötigte etwas mehr Zeit, um die routinierten und netzstarken Gegnerinnen zu bezwingen, doch auch das gelang durch abgestimmtes Spiel und Verlass auf die Partnerin.

Die Leisnigerinnen blieben auch im vierten Spiel der Saison ungeschlagen. Die Mannschaft konnte an die guten Vorjahresleistungen bei den Aktiven direkt anschließen und zeigen, was gutes Tennis und eine gute Teamleistung ist. Sie profitierten wieder von der durchgängig ausgeglichenen Leistung der Spielerinnen und guter Besetzung. Das „schlechteste“ Mannschaftsergebnis war das 7:2 gegen Grün-Weiß Leipzig zum Beginn der Punktspiele. In dieser Begegnung war das VfB-Team mit zwei „Nachrückern“ angetreten, da zeitgleich die Damenmannschaft spielte.

Die an Nummer eins spielende Bernadette Kretschmer gewann vier von vier Einzeln, ebenso wie Katja Straßberger an zwei und Margit Eichler an Position sieben. Katrin Goldammer (Position 3), Merit Grzeganek (4) und Mandy Thieme (6) brachten jeweils drei Einzelsiege ein, Heike Hellmig einen Sieg. Ähnlich sieht es mit den Doppelergebnissen aus. Margit Eichler führt in dieser Wertung die teaminterne Liste mit vier Siegen an, gefolgt von Bernadette Kretschmer, Katja Straßberger und Mandy Thieme mit drei Siegen. Katrin Goldammer und Merit Grzeganek konnten zwei Mal im Doppel punkten. „Eine Mannschaft ist oft nur so gut wie ihr Teamgeist, und der stimmt bei unserer Truppe einfach“, sagte Bernadette Kretschmer. (DA/bkr)

